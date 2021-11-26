變異毒株加科技監管 恒指見1個月最大跌幅及新低 半曰跌526點
文章日期：2021年11月26日 12:12
南非發現變異毒株，加上據報中國要求滴滴從美國退市、人行明年3月起禁微信支付寶個人收款碼用作經營收款，科指曾跌最多2.36%見逾兩周低，恒指更曾跌最多2.21%，見10月4日後最大跌幅及10月6日新低。恒指10天線(25036.66點)跌穿20天線(25044.5點)。科指續低於所有平均線。南北水齊齊轉流出。
恒指今早低開237點，已見半日高位，最多曾跌547點，高低波幅310點。恒指半日跌526點或2.13%，報24213點，成交金額659億元；國指跌183點或2.08%，報8626點。恒生科技指數收報6194點，跌2.58%。
藍籌1隻升，59隻下跌。石藥（1093）升0.49%，收報8.28元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0.7點；金沙中國（1928）跌5.88%，收報20元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.94%，收報263.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低89點。
恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報29.65元，升2.07%；跌幅最大的是快手（1024）收報91.8元，跌6.18%。
北水南下合計淨流出0.42億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流出19.05億元人民幣，終止連續5日流入。
證監凍結英皇、結好多個客戶戶口，涉操控普匯中金（0997），受限資金3.12億元。普匯中金（0997）半日升3.7%，報0.083元。
人行明年3月起禁微信支付寶個人收款碼用作經營收款。騰訊（0700）收報463.4元，跌3.01%。阿里巴巴（9988）收報131.4元，跌2.95%。
多間公司公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報263.4元，跌3.94%。優品360（2360）收報1.65元，跌2.94%。富臨（1443）收報0.245元，無升跌。
中燃（0384）與Vitol合作，拓中國LNG貿易市場。收報17.52元，跌2.45%。
財新：海南省儋州市收緊對恒大（3333）「以房抵債」交易的監管。收報2.58元，跌7.53%。
花樣年（1777）附屬公司被申請清盤。收報0.325元，跌4.41%。
阿里影業（1060）中期虧損收窄67％，經調整EBITA虧損收窄95％。收報0.86元，跌2.27%。
波司登（3998）中期多賺31.4％，羽絨服業務零售網點淨減149家。收報5.37元，跌4.11%。
英皇娛樂（0296）中期虧損收窄，派中期股息每股0.015元。收報0.93元，跌1.06%。
英皇集團（0163）中期扭虧為盈賺2億，對香港物業市場審慎樂觀。收報1.01元，無升跌。
信佳國際（0912）中期純利持平，派息6仙。收報1.73元，跌4.42%。
Dynam（6889）：日本彈珠機業務回復至疫情前七、八成。收報7.23元，跌1.09%。
恒生（0011）關穎嫺明年2月榮休，李樺倫接任財管及個人銀行業務主管。收報144.3元，跌0.62%。
國務院推「北京城市副中心」，探索建設數字資產交易場。港交所（0388）：香港有成功制訂規則經驗，SPAC規則不需全跟美股。另，證監會：正與港交所金管局研如何推動人民幣計價證券發行交易。收報449.8元，跌1.1%。
迪生創建（0113）中期純利微升至1.35億，維持派息每股8仙。收報4.36元，跌0.91%。
寶光實業（0084）上半年虧損收窄至4930萬，不派中期息。收報0.077元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，栢能集團（1263）創上市新高，見16.6元，收報16.3元，升1.49%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見17.28元，收報16.74元，升1.95%；醫脈通（2192）創上市新高，見47元，收報45.35元，升1.91%；東方表行集團（0398）創52周高，見5.35元，收報5.27元，升3.74%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.84元，收報7.77元，跌0.13%；旺旺（0151）創52周高，見6.42元，收報6.42元，升0.47%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；包浩斯（0483）創52周高，見1.12元，收報1.08元，無升跌；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.13元，收報1.12元，升0.9%；德祥地產（0199）創52周高，見1.25元，收報1.22元，跌2.4%；華寶國際（0336）創52周高，見24.55元，收報22.25元，跌6.32%。
破底股方面
破底股包括，合景悠活（3913）創上市新低，見4.66元，收報4.69元，跌7.5%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.82元，收報1.82元，跌1.09%；電視廣播（0511）創上市新低，見4.68元，收報4.71元，跌3.09%；寶尊電商（9991）創上市新低，見40.35元，收報40.7元，跌2.86%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.06元，收報3.1元，無升跌；高鑫零售（6808）創上市新低，見3.1元，收報3.12元，跌6.02%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.9元，收報0.9元，跌4.26%；阿里健康（0241）見52周低7.4元，收報7.45元，跌4.24%；神州控股（0861）見52周低4元，收報4.09元，跌0.49%；光啟科學（0439）見52周低0.192元，收報0.2元，跌4.76%；毛記葵涌（1716）見52周低0.54元，收報0.54元，跌1.82%；捷榮國際（2119）見52周低0.97元，收報0.97元，跌1.02%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；恒隆地產（0101）見52周低15.94元，收報16.18元，跌1.82%；建行（0939）見52周低5.11元，收報5.12元，跌0.97%；中國飛鶴（6186）見52周低10.86元，收報10.9元，跌5.55%；H&H國際（1112）見52周低14.82元，收報14.9元，跌1.59%；太陽城集團（1383）見52周低0.26元，收報0.26元，跌5.45%；東亞（0023）見52周低11.86元，收報11.88元，跌1.82%。
異動股
上升異動股，包括，勝獅貨櫃（0716）收報1.13元，升22.83%；移卡（9923）收報32.75元，升12.16%；陸慶（8052）收報0.042元，升10.53%；易居企業（2048）收報2.01元，升7.49%；揚科集團（1460）收報0.46元，升6.98%；AV Concept（0595）收報0.66元，升6.45%；騰盛博藥（2137）收報44.85元，升6.41%；冠均國際（1629）收報0.7元，升6.06%；時代集團（1023）收報0.54元，升5.88%；陽光紙業（2002）收報2.17元，升4.83%。
下跌異動股，包括，帝國科技（0776）收報27.15元，跌17.48%；東銀國際（0668）收報0.23元，跌14.81%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.245元，跌10.91%；都市麗人（2298）收報0.67元，跌10.67%；思考樂教育（1769）收報2.43元，跌10%；喆麗控股（2209）收報1.54元，跌9.41%；亞盛醫藥（6855）收報33.3元，跌9.39%；惠生工程（2236）收報0.375元，跌8.54%；遠見控股（0862）收報0.206元，跌8.44%。
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