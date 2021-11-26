南非發現變異毒株，加上據報中國要求滴滴從美國退市、人行明年3月起禁微信支付寶個人收款碼用作經營收款，科指曾跌最多2.36%見逾兩周低，恒指更曾跌最多2.21%，見10月4日後最大跌幅及10月6日新低。恒指10天線(25036.66點)跌穿20天線(25044.5點)。科指續低於所有平均線。南北水齊齊轉流出。