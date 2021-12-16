Visa調查：香港消費者使用支付卡比率達93%
文章日期：2021年12月16日 17:24
新冠肺炎疫情加速網購市場發展，連電子支付亦愈見普及。Visa調查發現，本港及台灣消費者均最常使用支付卡、即信用卡或扣賬卡作支付，使用率分別高達93%和99%。
Visa於今年7月在香港、澳門及台灣，合共訪問2000名消費者。當中發現本港消費者對信用卡的「可追溯性」（47%）、「支付便利」（45%）、「個人化服務及優惠」（43%）以及「安全」（41%）等特點感到滿意。
另外，調查發現有四成港澳受訪者預期，當地未來4年內成為無現金社會；其中本港大部份受訪者表示，無現金社會最大好處為可「輕鬆追蹤財務紀錄」（47%）、「環保」（42%），以及「更衛生」（42%）。
至於用戶體驗方面，至少有六成受訪港澳消費者認為在流動支付中，個人資料非常或頗為安全，較去年低於三成的情況顯著改善。有53%受訪港人預計在未來一年內將會更頻繁使用電子錢包，主要原因為「優惠及獎賞更具吸引力」（51%）、「交易更快捷」（47%），以及「無需攜帶錢包即可支付」」（40%）。
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