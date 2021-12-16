關家明亦就現時貨運生態分析，他稱，在能源成本及運費高昂的形勢下，以往的貨櫃以「來回都有貨」的模式運作，但在疫情影響下，各地需求不穩定，現時香港貨櫃出口至當地，在未滿貨或空櫃的情況返回。他又預測，未來3至5個月貨運情況仍然困難。

對於明年增長8%的預期，關家明稱，以現時市場氣氛分析，暫時出口需求仍保持正面，特別在下半年的兩個季度仍能保持有20%以上的出口增長，以今年基數考慮，今年上半年基數較低，明年上半年的增幅或較為明顯。

就各地的供需分析，關家明表示，國內市場的供應保持穩定，東南亞等地供應較為多變，歐美等地的需求則較難估計。對於近期美國擬將多間中資企業列入投資黑名單會否影響香港的出口，關家明稱，其對香港出口影響不大，因為本港產品較多元化。

記者：陳麗歡

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