恒指反覆升121點 騰訊、美團撐市 科指創新低後倒升
文章日期：2021年12月21日 12:09
白宮認為經濟計劃談判可能重啟，加上市場轉炒憧憬疫苗有助對抗疫情，恒指今早高開50點後走勢反覆，曾升最多168點，又一度倒跌最多14點，半日升121點或0.53%，高低波幅183點，收報22865點，成交金額549億元。騰訊（0700）、美團（3690）撐市，阿里巴巴（9988）則拖累大市。
國指升52點或0.65%，報8095點。恒生科技指數收報5521點，升0.42%，曾低見5456.11點，創上市新低。
藍籌40隻升，23隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升3.5%，收報7.09元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌4.62%，收報12.38元，是跌幅最大的藍籌。
騰訊（0700）收報435.2元，升1.21%；阿里巴巴（9988）收報112.8元，跌1.48%；美團（3690）收報224.8元，升2.55%。
恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報24.4元，升6.78%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見341元，收報350.2元，跌6.36%。
恒指續低於10天線(23553.77點)、科指續低於10天線(5833.4點)。
北水南下合計淨流入6.6億元，較上日減少82.66%，連續第20日流入，累計流入488.68億元，對上一次連續20日淨流入是2021年1月19日。南水北上合計淨流入3.68億元人民幣，終止連續2日流出。
小米（1810）12系列新品發布會下周二舉行。見52周低17.5元，收報17.88元，升1.48%。
中國教育部：校外培訓機構已壓減逾83%。教育股個別發展，中教控股（0839）收報12.6元，升2.94%；楓葉教育（1317）平上市低位0.63元，收報0.64元，跌3.03%；睿見教育（6068）收報0.91元，升8.33%；民生教育（1569）平上市低位0.83元，收報0.87元，升4.82%。
資生堂與騰訊（0700）達成3年全球戰略合作伙伴關係。收報435.2元，升1.21%。
蘋果iOS16、iPadOS 16據報放棄對舊款iPhone及iPad的支持。瑞聲（2018）見52周低29.2元，收報29.65元，跌1%；高偉電子（1415）收報11.38元，升0.71%；舜宇（2382）收報232.6元，跌0.43%。
安踏（2020）丁世忠轉讓3.1%股份。收報107.2元，跌2.19%。
中移動（0941）A股以57.58元人民幣發行。收報46.55元，升0.43%。
信義玻璃（0868）發盈喜，料今年最少多賺七成。收報18.22元，升6.05%。
寶龍地產（1238）發優先票據淨集資1.133億美元，用於再融資。收報4.02元，升2.81%。
恒大（3333）旗下公司兩幅成都地塊因未動工開發將被政府收回。創上市新低，見1.43元，收報1.46元，無升跌。
禹州（1628）林禹芳辭任公司執行董事。創上市新低，見0.63元，收報0.66元，升3.13%。
中聯通（0762）5G上客量連續三個月放緩，中電信5G用戶淨增1027萬戶。見52周低3.82元，收報3.84元，跌0.26%。
破頂股表現
破頂股包括，順豐同城（9699）創上市新高，見15.48元，收報15.22元，升1.06%；旺旺（0151）創52周高，見7.1元，收報6.99元，跌0.57%；華能國電（0902）創52周高，見5.25元，收報5.18元，升6.37%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，恒大（3333）創上市新低，見1.43元，收報1.46元，無升跌；禹洲（1628）創上市新低，見0.63元，收報0.66元，升3.13%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.76元，收報0.79元，無升跌；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.62元，收報1.66元，升1.84%；融信中國（3301）創上市新低，見2.59元，收報2.65元，升0.76%；合景泰富（1813）見52周低4.83元，收報5.06元，升4.33%；新城發展（1030）見52周低4.62元，收報4.98元，升7.1%；雅居樂（3383）見52周低3.79元，收報4.03元，升4.13%；富力（2777）見52周低3.08元，收報3.24元，升4.18%；中駿集團（1966）見52周低1.78元，收報1.85元，升2.21%。
醫療醫藥股破底，包括，德琪醫藥（6996）創上市新低，見9.5元，收報9.56元，跌1.04%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.76元，收報3.81元，升0.53%；諾輝健康（6606）創上市新低，見23.35元，收報25元，升1.63%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見10.58元，收報10.8元，升0.93%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.69元，收報5.87元，跌0.51%；貝康醫療（2170）創上市新低，見6.4元，收報6.4元，跌2.14%；亞盛醫藥（6855）見52周低24.7元，收報25.3元，升2.22%；威高股份（1066）見52周低9.43元，收報9.63元，跌0.1%；錦欣生殖（1951）見52周低8.52元，收報8.57元，跌1.61%；康寧醫院（2120）見52周低20.1元，收報20.1元，跌0.99%；阿里健康（0241）見52周低6.58元，收報6.72元，跌0.3%。
科技股破底，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見341元，收報350.2元，跌6.36%；攜程集團（9961）創上市新低，見171元，收報174.3元，升0.52%；汽車之家（2518）創上市新低，見53.1元，收報53.75元，跌3.24%；攜程（9961）創上市新低，見171元，收報174.3元，升0.52%；明源雲（0909）創上市新低，見18.68元，收報19.16元，跌0.1%；百融雲（6608）創上市新低，見9.1元，收報9.22元，跌6.01%。
內需股破底，包括，百勝中國（9987）創上市新低，見361.6元，收報368元，升0.38%；中國科培（1890）見52周低3.01元，收報3.05元，升0.99%；新高教（2001）見52周低2.77元，收報2.83元，升1.07%。
濠賭股破底，包括，澳博（0880）見52周低4.55元，收報4.74元，升1.07%；銀河娛樂（0027）見52周低38元，收報39.05元，升1.83%；永利澳門（1128）創上市新低，見5.36元，收報5.66元，升2.72%。
本地股破底，包括，金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.5元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.61元，收報0.61元，無升跌；毛記葵涌（1716）見52周低0.48元，收報0.48元，跌1.03%；新世界發展（0017）見52周低29.3元，收報29.45元，跌0.17%；嘉華國際（0173）見52周低2.96元，收報2.97元，升0.34%。
其他破底股包括，中國鐵塔（0788）創上市新低，見0.87元，收報0.88元，跌1.12%；安能物流（9956）創上市新低，見7.82元，收報8元，跌2.91%；佳兆業美好（2168）見52周低11.02元，收報11.62元，升4.12%；寶勝國際（3813）見52周低1.08元，收報1.1元，跌1.79%；瑞聲（2018）見52周低29.2元，收報29.65元，跌1%；小米（1810）見52周低17.5元，收報17.88元，升1.48%；滇池水務（3768）見52周低1.72元，收報1.78元，升2.3%。
異動股
上升異動股，包括，聯眾（6899）收報0.45元，升12.5%；WAC（8619）收報0.218元，升12.37%；山東新華製藥股份（0719）收報5.04元，升10.77%；福森藥業（1652）收報1.15元，升10.58%；太陽娛樂（8082）收報0.076元，升10.14%；稻草熊（2125）收報5元，升9.89%；中國抗體（3681）收報3.01元，升9.45%；融創（1918）收報11.42元，升8.97%；世茂服務（0873）收報5.55元，升8.4%。
下跌異動股，包括，火幣科技（1611）收報7.07元，跌19.01%；偉俊集團控股（1013）收報0.066元，跌12%；莊園牧場（1533）收報8.19元，跌11.75%；其利工業（1731）收報1.03元，跌11.21%；飛思達科技（1782）收報0.365元，跌10.98%；百盛商業（3368）見52周低0.225元，收報0.227元，跌9.2%；佳兆業健康（0876）收報0.079元，跌8.14%；泰凌醫藥（1011）收報0.067元，跌6.94%；意馬國際（0585）見52周低0.56元，收報0.56元，跌6.67%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見341元，收報350.2元，跌6.36%。
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