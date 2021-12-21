上海交通大學醫學院的研究人員表示，他們的分析僅評估了免疫系統反應的一部分，該疫苗對omicron的效力仍不清楚。

報道指，許多國家都在號召打加強針，而這些尚未經過同行評議的發現將令人產生擔憂，即使接種第三針疫苗，國藥的滅活疫苗可能也無法針對Omicron感染提供足夠的保護。

Moderna Inc.周一表示，該公司劑量為50微克的第三針疫苗可以令中和抗體水平提高36倍。

本月早些時候的初步實驗室研究發現，兩針科興疫苗接種者的血清稀釋十倍已無法中和Omicron病毒，可能需要接種加強針。

在港上市的國藥控股（1099）半日收報16.38元，升0.49%；復星醫藥（2196）報34.25元，升1.6%。

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