研究稱國藥疫苗加強針對Omicron中和抗體「顯著下降」
文章日期：2021年12月21日 12:27
彭博社報道，研究顯示國藥控股新冠疫苗對Omicron的中和抗體「顯著下降」。292名醫護人員接種第二針國藥疫苗8-9個月後接種了加強針，研究發現，與原始毒株相比，加強針對Omicron的中和抗體顯著下降20.1倍。
上海交通大學醫學院的研究人員表示，他們的分析僅評估了免疫系統反應的一部分，該疫苗對omicron的效力仍不清楚。
報道指，許多國家都在號召打加強針，而這些尚未經過同行評議的發現將令人產生擔憂，即使接種第三針疫苗，國藥的滅活疫苗可能也無法針對Omicron感染提供足夠的保護。
Moderna Inc.周一表示，該公司劑量為50微克的第三針疫苗可以令中和抗體水平提高36倍。
本月早些時候的初步實驗室研究發現，兩針科興疫苗接種者的血清稀釋十倍已無法中和Omicron病毒，可能需要接種加強針。
在港上市的國藥控股（1099）半日收報16.38元，升0.49%；復星醫藥（2196）報34.25元，升1.6%。
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