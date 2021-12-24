金發局FIRST計劃 逾九成受訪僱主回應正面
文章日期：2021年12月24日 16:35
金發局公布，旗下「金融服務業創職位計劃」（FIRST）提供1500個新職位，當中98%已入職，從調查所得，受訪僱主幾乎全部覺得計劃對公司「有幫助」或「非常有幫助」；另逾九成稱資助期完結後，會繼續聘用相關員工。
金發局指，今年10月下旬至11月上旬間做調查，訪問661名僱主，當中四成回覆；63%受訪僱主覺得FIRST計劃對公司「非常有幫助」，35%覺得「有幫助」。當局引述受訪僱主指，FIRST為公司帶來好處，包括降低營運成本、減輕工作量、幫助公司在艱難環境下營運。FIRST於去年9 月底推出，今年4月底截止申請。
至於另一計劃「金融服務業創職位計劃 畢業生版」（YOUTH），則於今年7月28日啟動，原定200個名額用畢時或於今年底截止，惟現時尚有名額，且12月為招聘淡季，故延期至明年3月底截止。
財經事務及庫務局局長許正宇表示，YOUTH作為 FIRST的延續版，旨在為年輕大學畢業生創造就業機會，為行業注入新血，鼓勵所有符合資格的僱主申請YOUTH，為年輕畢業生提供工作機會。
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