謝邱安儀：本月處於第五波疫情爆發臨界點 銷售氣氛現擔憂
文章日期：2022年1月3日 18:57
本港去年11月零售額按年升7.1%，按月增長放緩5個百分點，總銷貨價值的臨時估計為307億元。零售管理協會主席謝邱安儀表示，11月升幅「不算高」，考慮到2020年同期正處於第四波疫情爆發初期，存在低基數效應。謝邱安儀形容11月屬「普通月份」，當月消費券帶動再減弱，又未到聖誕消費旺季。
謝邱安儀又表示，12月份銷情與11月份相若，就聖誕檔期銷售，服裝類別升幅會較為明顯，但整個12月份而言，預計會保持單位數升幅。
謝邱安儀指，普遍旅遊區商戶反映聖誕檔期市面人流較2020年明顯增加，主要因聖誕裝飾明顯吸引人流前往當區消費，惟消費客單價不高。她又指出， 商場人流較街舖為多。
本月零售數方面，她表示，本月出現多項不明朗因素，正處於第五波疫情爆發的臨界點，會員反映對銷情感到擔憂，若再爆發疫情，必然會影響生意，連帶至農曆新年銷售及影響通關進度。她又表示，若撇除爆發疫情因素，多港人留港消費，預料本月銷情與12月相若。就今年全年零售數預估，她表示，若持續未能通關，或有個別商戶未能過渡，今年銷情將於2021年相若。
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