即時財經新聞

FWENCLUB伙滑板金牌推NFT 本月16日截止出價

文章日期：2022年1月11日 17:52

收藏品創作平台FWENCLUB今天公布，與東奧滑板金牌運動員堀米雄斗共同發布NFT（非同質化代幣）「The Golden 22 」；是次合作亦是FWENCLUB所推出第一個與體育相關的NFT。「The Golden 22 」從今天起於平台以洽購形式出售，本月16日上午11時截止出價；是次交易將接受以美元、以太幣（ETH）或Solana（SOL）虛擬幣支付。