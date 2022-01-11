FWENCLUB創辦人林樹鑫相信在未來，各種形式的藝術將能夠穿梭於線上和線下世界，塑造一種全新數碼文化，公司希望幫助藝術家和品牌把握機遇。

「The Golden 22 」以3D數碼雕塑呈現，捕捉了其標誌性的滑板動作，希望為這位世界冠軍慶祝。FWENCLUB早前與Netflix合作，推出節目《魷魚游戲》中的1:10比例「Young-hee」木頭人限量版軟膠模型；亦有為歌手張敬軒帶來NFT慈善拍賣會。

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