FWENCLUB伙滑板金牌推NFT 本月16日截止出價
文章日期：2022年1月11日 17:52
收藏品創作平台FWENCLUB今天公布，與東奧滑板金牌運動員堀米雄斗共同發布NFT（非同質化代幣）「The Golden 22 」；是次合作亦是FWENCLUB所推出第一個與體育相關的NFT。「The Golden 22 」從今天起於平台以洽購形式出售，本月16日上午11時截止出價；是次交易將接受以美元、以太幣（ETH）或Solana（SOL）虛擬幣支付。
FWENCLUB創辦人林樹鑫相信在未來，各種形式的藝術將能夠穿梭於線上和線下世界，塑造一種全新數碼文化，公司希望幫助藝術家和品牌把握機遇。
「The Golden 22 」以3D數碼雕塑呈現，捕捉了其標誌性的滑板動作，希望為這位世界冠軍慶祝。FWENCLUB早前與Netflix合作，推出節目《魷魚游戲》中的1:10比例「Young-hee」木頭人限量版軟膠模型；亦有為歌手張敬軒帶來NFT慈善拍賣會。
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