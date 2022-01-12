恒指今早高開330點見全日底，午後曾擴大至升663點，全日高低波幅333點。恒指收市升663點或2.79%，報24402點，成交金額1536億元，較上日增加18.5%，是1月5日1553.07億元成交後最多；國指升243點或2.91%，報8612點。恒生科技指數收報5899點，升4.99%。

藍籌43隻升，19隻下跌，2隻無升跌。美團（3690）升9.13%，收報227元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌2.71%，收報7.17元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報305.2元，升10.98%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報18.18元，跌1.3%。

恒指以大陽燭升穿保力加通道頂23955點，同時亦升穿50天線(24046.87點)，上望100天線(24667.03點)；科指裂口升穿20天線(5606.58點)，上望50天線(5982.99點)，另外10天線(5573.81點)亦向上逼近20天線，不久或出現「黃金交叉」。

北水南下合計淨流入52.9億元，較上日增加197.52%，淨流入金額是2021年9月28日58.87億元後最多。北水連續第6日流入，累計流入177.97億元，對上一次連續6日淨流入是2021年12月1日。南水北上合計淨流入70.18億元人民幣，終止連續1日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多2.79%，是2021年10月7日後最大升幅，當日升幅為3.23%。今曾高見24402.17點，是2021年11月26日24502.68點後最高。今日收市報24402.17點，是2021年11月25日後收市新高，當日報24740.16點。指數連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2021年2月17日。

科指曾升最多5.03%，是2021年10月7日後最大升幅，當日升幅為5.51%。今曾高見5902.24點，是2021年12月15日5904.96點後最高。今日收市報5899.82點，是2021年12月13日後收市新高，當日報6022.23點。指數連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2021年5月21日。

國指曾升最多2.96%，是2021年12月7日後最大升幅，當日升幅為3.09%。今曾高見8616.66點，是2021年12月13日8737.65點後最高。今日收市報8612.85點，是2021年12月9日後收市新高，當日報8657.77點。三大指數中，僅國指早前連升走勢未斷䌫，今錄連升5日，累計升597.15點，對上一次連升5日是2021年9月2日。指數亦連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2021年1月20日。

焦點股

受惠加息的匯控（0005）曾升最多1.54%，高見52.75元，是2020年3月3日53.1元後最高。今日收市報52.75元，是2020年3月2日後收市新高，當日報52.8元。股價連升4日，累計升3.75元，對上一次連升4日是2021年12月28日。另外亦連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2021年12月16日。

午後消息股表現

渣打（2888）收購加皇信託香港，進入強積金市場。收報52元，無升跌。

中汽協：12月汽車銷量按年下降1.6%，按月升10.5%。昨日，乘聯會今年新能源汽車銷量預期上調至600萬輛。吉利（0175）收報20元，升5.82%；廣汽集團（2238）收報8.2元，升9.33%；東風集團股份（0489）收報7.16元，升2.14%；長城汽車（2333）收報25.7元，升5.98%；北京汽車（1958）收報3.27元，升2.83%；五菱（0305）收報1.58元，升4.64%。新能源車代表，比亞迪（1211）收報259.6元，升7.63%；小鵬汽車（9868）收報183.8元，升9.73%；理想汽車（2015）收報117.6元，升8.09%；恒大汽車（0708）收報4.03元，升3.33%。

融創（1918）：法院凍結資產的「小糾紛」已解決。早前報道指，融創旗下多間公司股權被法院凍結。收報11.8元，跌3.12%。

飛達帽業（1100）：業務供不應求，擬下半年擴展產能。飛達帽業創52周高，見1.94元，收報1.72元，升9.55%。

港交所（0388）與深交所簽補充協議，共同推進大灣區建設。另，滴滴據報就上市與港交所非正式磋商。收報461.8元，升2.03%。

今早及隔晚消息股表現

恒大（3333）旗下公司持股被法院凍結。收報1.68元，跌2.33%。

據報渣打（2888）考慮內地成立理財子公司，或成外資銀行首例。收報52元，無升跌。

友邦（1299）擬售澳洲壽險資產，曾升逾3.5%，見個半月最大升幅。收報81.4元，升3.56%。

世茂（0813）據報將償還周六到期境內債。收報5.43元，跌3.55%。

馬化騰：騰訊（0700）只是普通公司，隨時可被替換，內地網民：求生欲很強。收報480.8元，升4.52%。

國泰（0293）認員工客機去貨機返，稱一直有向當局提交紀錄。收報6.41元，跌0.77%。

投資恒大汽車帳面勁蝕近37億元，中策（0235）料去年全年虧損36.6億元。收報0.047元，無升跌。恒大汽車（0708）收報4.03元，升3.33%。

港鐵（0066）董事局新增財務及投資委員會及科技顧問小組。收報42.7元，升0.71%。

越秀地產（0123）去年合同銷售金額年增20%，佔全年合同銷售目標103%。收報7.46元，升1.63%。

廣汽（2238）預計去年度淨利潤升11%至27%。收報8.2元，升9.33%。

周大福（1929）第三財季零售值按年增長三成。收報13.36元，升7.22%。

新力（2103）上月合同銷售額僅錄5.58億人幣，按年大跌96%。停牌。

中海油（0883）產量目標增10%，全年股息不低於0.7元，將派特別息及回購。收報9.15元，升6.77%。

破頂股表現

破頂股包括，微博（9898）創上市新高，見270元，收報268元，升3.24%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.42元，收報0.41元，升15.49%；匯控（0005）創52周高，見52.75元，收報52.75元，升1.54%；新灃集團（1223）創52周高，見1.1元，收報1.09元，升4.81%；康師傅（0322）創52周高，見17元，收報16.72元，升0.24%。

破底股方面

破底股包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.185元，收報0.188元，跌11.74%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見9.89元，收報10.44元，跌1.32%；華融（2799）創上市新低，見0.38元，收報0.4元，升1.27%；朝雲集團（6601）創上市新低，見2.92元，收報2.94元，跌5.16%；和譽（2256）創上市新低，見8.31元，收報8.31元，跌2.35%；環龍控股（2260）創上市新低，見1.22元，收報1.22元，跌0.81%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.06元，收報0.064元，無升跌；國美（0493）見52周低0.64元，收報0.66元，升3.13%；中國有贊（8083）見52周低0.38元，收報0.39元，跌1.27%；中港照相（1123）見52周低0.121元，收報0.13元，跌10.34%；永旺（0984）見52周低1.3元，收報1.32元，無升跌；金鷹商貿（3308）見52周低6.31元，收報6.33元，跌0.78%；冠忠巴士（0306）見52周低1.88元，收報1.98元，無升跌；凱升控股（0102）見52周低0.128元，收報0.131元，跌0.76%。

異動股

上升異動股，包括，遠見控股（0862）收報0.228元，升22.58%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.036元，升20%；飛思達科技（1782）收報0.475元，升18.75%；指尖悅動（6860）收報0.51元，升18.6%；大豐港（8310）收報0.111元，升18.09%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.42元，收報0.41元，升15.49%；雲頂新耀（1952）收報36.7元，升13.62%；九毛九（9922）收報15.88元，升13.27%；海昌海洋公園（2255）收報3元，升12.78%。

下跌異動股，包括，易緯集團（3893）收報0.27元，跌28.95%；勝獅貨櫃（0716）收報0.98元，跌20.33%；金輪天地（1232）收報0.163元，跌11.89%；當代置業（1107）創上市新低，見0.185元，收報0.188元，跌11.74%；網上車市（1490）收報0.86元，跌11.34%；WAC（8619）收報0.11元，跌10.57%；聯康生物（0690）收報0.085元，跌10.53%；百本醫護（2293）收報0.86元，跌10.42%；聯眾（6899）收報0.39元，跌10.34%；銀杏教育（1851）收報1.03元，跌8.85%。

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