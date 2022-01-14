摩通上季利潤跌14% 全年利潤仍創新高至483億美元
文章日期：2022年1月14日 21:14
以資產值計算，美國最大銀行摩根大通（美：JPM）雖在第四季利潤按年大跌14%至104億美元，不過每股盈利為3.33美元，好過分析師預期的3.01美元。受惠經濟從疫情復蘇、市况暢旺及企業併購活躍，推動其全年利潤增至483億美元，超越2019年疫情爆發前的364億美元紀錄，創歷史新高。
摩通在2020年撥備190億美元，不過疫情期間的借貸壞賬比預期少，它在2021年釋出了90億美元的撥備，助全年利潤創新高。雖然摩通第四季收入維持在293億美元水平，按年大致持平，不過全年收入按年增長1%至1216億美元創新高。無論是投行、商業銀行和資產管理業務的收入均是歷來最高。
此外，富國銀行（美：WFC ）第四季利潤按年增長86%至57.5億美元，每股盈利1.38美元，勝於分析師預期的1.11美元。由於富國的壞賬比預期少，它上季釋出了8.75億美元的撥備。該銀行上季的收入按年增長13%至208.6億美元，勝過分析師預期。分析認為，富國等相對依賴貸款，並對利率相對敏感的銀行，隨着聯儲局準備收緊貨幣政策，商業前景將有所改善。
其他報道