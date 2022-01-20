恒指今早高開135點，短暫收窄至升105點，午後升幅進一步擴大，全日高低波幅719點。恒指收市升824點或3.42%，報24952點，成交金額1783億元，較上日增加55.16%，是2021年11月30日2238.48億元成交後最多；國指升319點或3.79%，報8761點。恒生科技指數收報5896點，升4.5%。

藍籌53隻升，10隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升11.01%，收報238元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌12.66%，收報27.95元，是跌幅最大的藍籌。

網信辦澄清「從未出台互聯網企業上市及投融資操作規範」。騰訊（0700）收報471.6元，升6.6%；阿里巴巴（9988）收報131.5元，升5.88%；美團（3690）收報238元，升11.01%。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報238元，升11.01%；跌幅最大的是瑞聲（2018）見52周低27.5元，收報27.95元，跌12.66%。

恒指自去年6月30日後，首次升穿100天線(24608.13點)，而10天線(24160.53點)升穿50天線(23977.48點)。科指升穿10天線(5717.74點)上望50天線(5919.74點)。

北水南下合計淨流入65.44億元，較上日增加1007.94%，連續第12日流入，累計流入337.14億元，對上一次連續12日淨流入是2021年12月9日。南水北上合計淨流入125.76億元人民幣，較上日增加229.12%，連續第5日流入，累計流入207.21億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多3.42%，是2020年7月6日後最大升幅，當日升幅為4.26%。今高見24952.35點，是2021年11月22日25099.95點後最高。今日收市報24952.35點，是2021年11月19日後收市新高，當日報25049.97點。連升2日，累計升839.57點。

科指曾升最多4.6%，是1月12日後最大升幅，當日升幅為5.03%。今高見5902.63點，是13日5923.45點後最高。今日收市報5896.71點，是12日後收市新高，當日報5899.82點。

國指曾升最多3.79%，是2021年10月7日後最大升幅，當日升幅為3.83%。今高見8761.56點，是2021年11月25日8822.3點後最高。今日收市報8761.56點，是2021年11月25日後收市新高，當日報8809.72點。

午後消息股表現

恒大（3333）債權人：考慮採取強制執行措施收報1.8元，升4.65%。

中石油（0857）旗下違規，逃稅金額或達數十億美元收報3.95元，跌1.74%。

融創（1918）兌付、劃付近40億金融產品，午後曾升逾16%，另今早據報轉讓多個項目權益。收報10.9元，升15.22%。

今早及隔晚消息股表現

李少宇再沽恒騰（0136），較買入價高72.4%。恒騰收報2.29元，升0.44%。

禹洲（1628）4.77億美元票據82%獲交換，助避免發生違約。收報0.69元，升6.15%。

中石油（0857）子公司原油交易違規正積極配合調查。收報3.95元，跌1.74%。

大眾金融（0626）全年多賺25%，不派末期息。創52周高，見2.76元，收報2.73元，無升跌。

奧園（3883）拒付16.2憶元債券及利息，稱預備債務重組。收報1.63元，升3.16%。

瑞聲科技（2018）發盈警，料上季少賺逾7成。見52周低27.5元，收報27.95元，跌12.66%。

減持眾安在綫（6060）逾3%市值逾13億元，螞蟻：正常投資決策。收報29.55元，升6.29%。

東瀛遊（6882）大股東以實物形式分派公司近7249萬股，市值2827萬。收報0.39元，無升跌。

羚邦（2230）新增藝術家經理人業務，計劃兩年簽最多10位籌備NFT企劃。收報0.157元，升3.29%。

雅生活服務（3319）獲員工持股平台增持12萬股。收報15.54元，升8.22%。

安領（1410）旗下獅昂環球獲批管理加密貨幣基金。創52周高，見0.85元，收報0.8元，升2.56%。

海豐國際（1308）料去年純利大升逾2.2倍。收報29.5元，跌4.84%。

安踏（2020）去年產品零售額按年增25至30%，發盈喜料純利增至少35%。收報120元，升6.48%。

破頂股表現

破頂股包括，亞信科技（1675）創上市新高，見14.36元，收報14元，升1.01%；郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.51元，收報6.44元，升1.58%；Uju Holding（1948）創上市新高，見7.07元，收報6.75元，升5.97%；中海物業（2669）創52周高，見9.26元，收報9.26元，升4.63%；遠洋集團（3377）創52周高，見2.04元，收報1.99元，跌1%；華泰證券（6886）創52周高，見14.3元，收報14.22元，升3.8%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.09元，收報9.02元，升0.56%；歌禮製藥（1672）創52周高，見7.26元，收報6.19元，跌9.24%；安領國際（1410）創52周高，見0.85元，收報0.8元，升2.56%；中銀香港（2388）創52周高，見29.55元，收報29.55元，升0.51%；中海外（0688）創52周高，見24元，收報23.05元，跌1.28%；神華（1088）創52周高，見21.1元，收報20.95元，升0.96%。

破底股方面

破底股包括，銀杏教育（1851）創上市新低，見0.9元，收報1.06元，升4.95%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見7.66元，收報7.9元，跌1.25%；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.93元，收報0.95元，跌2.06%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見8.19元，收報8.38元，跌1.87%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.53元，收報6.68元，升1.67%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.42元，收報5.5元，無升跌；康德萊醫械（1501）創上市新低，見16.9元，收報17.48元，跌2.89%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見11.66元，收報11.96元，跌1.16%；南方通信（1617）創上市新低，見0.118元，收報0.127元，跌3.05%；順豐同城（9699）創上市新低，見12元，收報12.28元，升1.32%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見6.82元，收報7.13元，升2.59%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.102元，收報0.108元，無升跌；科濟藥業（2171）創上市新低，見19.8元，收報20.65元，跌10.22%；安能物流（9956）創上市新低，見7.7元，收報7.8元，跌3.11%；瑞聲（2018）見52周低27.5元，收報27.95元，跌12.66%；國美（0493）見52周低0.64元，收報0.66元，升3.13%；協鑫新能源（0451）見52周低0.2元，收報0.203元，升1%；銀建國際（0171）見52周低0.46元，收報0.465元，跌3.13%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.044元，跌2.22%；易緯集團（3893）見52周低0.136元，收報0.136元，跌12.82%；國際娛樂（1009）見52周低0.255元，收報0.29元，升7.41%；凱升控股（0102）見52周低0.125元，收報0.127元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，合景悠活（3913）收報3.97元，升22.15%；金匯（8160）收報0.081元，升17.39%；金科服務（9666）收報40.4元，升16.26%；碧桂園服務（6098）收報49.1元，升15.53%；融創（1918）收報10.9元，升15.22%；中國新城鎮（1278）收報0.097元，升14.12%；合景泰富（1813）收報5.16元，升13.66%；時代鄰里（9928）收報3.33元，升13.65%。

下跌異動股，包括，Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.365元，跌40.16%；國藝（8228）收報0.088元，跌26.05%；澳洲成峰高教（1752）收報0.153元，跌19.47%；順騰（0932）收報0.235元，跌12.96%；易緯集團（3893）見52周低0.136元，收報0.136元，跌12.82%；瑞聲（2018）見52周低27.5元，收報27.95元，跌12.66%；寶寶樹集團（1761）收報0.79元，跌10.23%；科濟藥業（2171）創上市新低，見19.8元，收報20.65元，跌10.22%；環球新材（6616）收報6.21元，跌10%。

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