政府發言人表示，12月商品出口貨值按年繼續大幅上升24.8%。輸往內地、美國和歐盟的出口均顯著增長，輸往其他主要亞洲市場的出口亦見不同程度的升幅。全年合計，商品貿易總額達102,684億元，較2018年的高位超出15.6%。

展望未來，環球經濟復蘇應繼續支持香港的出口，但由疫情引致的物流干擾短期內或會對出口表現構成一些壓力。環球經濟增長預期減慢、中美關係、地緣政治局勢，以及主要經濟體的貨幣和財政政策也須關注。政府會密切留意情況。

全年計整體出口貨值按年上升26.3%。進口貨值上升24.3%。有形貿易逆差3,471億元，相等於商品進口貨值的6.5%。

經季節性調整的數字顯示，第四季與對上一季比較，出口貨值上升5.6%。同時，進口貨值上升0.7%。

12月輸往亞洲的整體出口貨值上升24.5%，其中印度（升84.0%）、泰國（升52.2%）、韓國（升46.2%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升20.8%。輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升19.9%）。

進口方面，新加坡（升29.5%）、菲律賓（升25.6%）、馬來西亞（升24.7%）、台灣（升24.5%）和內地（升20.9%）。

全年計整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升57.5%）、台灣（升46.0%）、韓國（升42.7%）、印度（升36.6%）和內地（升27.0%）。

進口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升35.0%）、新加坡（升31.7%）、韓國（升31.3%）、內地（升26.5%）和菲律賓（升25.1%）。

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