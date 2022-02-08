該聯盟由17家領先虛擬資產相關機構共同創立，包括 Coinbase、Solidus Labs、CryptoCompare、Global Digital Finance、The Chamber of Digital Commerce等，承諾致力於營造更安全的市場環境，並積極和監管機構溝通合作。火幣科技為唯一一家總部位於亞洲的始創成員企業參與其中。

該聯盟目前正在邀請所有致力於推進市場發展的行業參與者加入。該聯盟希望在目前虛擬資產發展的關鍵時刻，通過承諾對市場發表明確的立場：在過去幾年，虛擬資產行業在提高市場誠信方面取得了巨大進步；與此同時，虛擬資產企業也意識到仍有問題亟待解決。所以該聯盟衷心希望能與監管機構緊密溝通及合作，以更好面對和解決虛擬資產行業發展帶來的挑戰。

火幣科技首席執行官兼執行董事吳樹鵬表示，公司認為未來虛擬資產行業的合規發展不僅僅由監管機構單邊拉動，也會被行業內領先機構群體的內在訴求驅動，兩方融合將推動虛擬資產行業採用更高的安全和合規標準。作為聯盟中唯一的亞洲創始成員，他們將協助聯盟未來進一步在全球、尤其在亞洲的發展，包括推進培訓計劃，與監管機構對話，並考慮共享數據和監視框架。

聯盟推出的市場誠信承諾，側重於以下方面：不斷努力實現更高的市場誠信標準、風險監控、消費者保護和合規發展，以維護公平有序的虛擬資產市場環境，防止市場濫用行為。該聯盟也將繼續與更多虛擬資產行業的領軍者合作，鼓勵更多公司做出承諾並向市場展示企業誠信。

其他報道

滬指午後反彈重上3400點

自動系統：上月底發盈喜應為盈警 料去年度轉蝕1000萬元

員工初確 恒生大圍分行暫停服務

恒指半日跟A股跌377點 失10天、20天、100天線 北水續流入

政府傳將商場納入疫苗通行證計劃 惟未擴展至公共交通 商場股個別走

藥明生物停牌待發內幕公告 遭美納入名單今早曾挫31.7%

滬指跌穿3400點 創板指失守2800點半日重挫4%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日 見近兩周低

歌禮製藥研發新冠口服藥療效或比Merck更好 股價升11%

遭美納入「未經核實」實體名單 藥明生物回應：歡迎隨時檢查