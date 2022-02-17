邵忠表示，已與奢侈品牌和中國領先的科技公司達成戰略合作，舉辦首場元宇宙時裝秀，屆時會結合線上線下發布品牌的秋冬時裝設計，設有設計師互動交流環節。此外，他表示，集團約投入2000萬（人民幣，下同）資金研發「Meta Eye」AR眼鏡，定價將於4000元內，涉及虛擬實境（VR）、AR等技術，用作觀看元宇宙的媒體內容。他續指，集團將與其他獨立或小眾的「自媒體」合作組成「聯盟」，預計未來涉及超過100家媒體，透過虛擬產品來觀看其內容。他認為，集團作為雜誌媒體的元宇宙先軀者，佔有先行的商機。

被問到集團在非同質化代幣（NFT）的發展，邵忠指出，中國當局對此仍有許多不明確規範，因此未有計劃推出NFT，先專於元宇宙發展。另外，他認為，元宇宙作為創新科技的一員，政府會大力鼓勵企業作相關發展，未來或會推出優惠政策，同時估計監管政策則有待元宇宙進一步發展才會出台。他又指，未來傳媒不止專注於內容上，亦會循創造新媒介方面發展。

其他報道

信和酒店虧損擴大 不派中期息

國泰1月載客按年跌近19% 載貨水平創疫情最低

尖沙咀置業中期多賺2.3倍 中期息15仙

新加坡維持今年最多5%經濟增長預測

信置中期基礎盈利倍增 中期息增7%至15仙

零售協會：再收緊防疫首周 七成會員生意跌20%

外圍跌幅收窄 恒指收市倒升73點 俄鋁破頂 北水轉流出

世銀再傳醜聞 美國智庫指控旗下銀行為涉疆企業提供38億資金

渣打洪丕正：上季內地融資減 中國市場業務審慎減值

證監會前員工：去年人才流失12%

領展黃國龍：準備推短期租金優惠 支援受疫情嚴重影響的租戶

滬深三大指數連升3個交易日 上證微升2點

路透：萬豪、希爾頓料今年旅遊復蘇超疫情前水平

共同富裕等於可以「躺平」？發改委回應：共同富裕要靠共同奮鬥

NowTV續奪英超獨家播放權至2024/25賽季

渣打上季香港稅前溢利減87% 中國轉虧近3億美元

渣打冀2024年前 有形股東權益回報達到10%

渣打第四季利潤扭虧但遠遜預期 全年多賺1倍 未期息9美仙

馬斯克：芒格曾在午餐會上向全桌的人說特斯拉將如何失敗

傳烏克蘭砲轟境內叛軍 外圍急跌 恒指半日最低位收跌154點 10天線得而復失