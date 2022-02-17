於中港兩地經營文化雜誌如《周末畫報》、《彭博商業周刊》等的現代傳播（0072）日前宣布改名為「超媒體」，擬乘勢進軍元宇宙（Metaverse）。集團創辦人、董事會主席兼行政總裁邵忠透露，將於今年4月舉辦首場元宇宙時裝秀「Meta Show」，而集團未來會推出虛擬產品，例如加入「大城市」概念的居住生活平台、藝術展覽，並透露4月也會推出自家研發的「Meta Eye」增擴實境（AR）眼鏡，用家可觀看元宇宙中發布的媒體內容。
邵忠表示，已與奢侈品牌和中國領先的科技公司達成戰略合作，舉辦首場元宇宙時裝秀，屆時會結合線上線下發布品牌的秋冬時裝設計，設有設計師互動交流環節。此外，他表示，集團約投入2000萬（人民幣，下同）資金研發「Meta Eye」AR眼鏡，定價將於4000元內，涉及虛擬實境（VR）、AR等技術，用作觀看元宇宙的媒體內容。他續指，集團將與其他獨立或小眾的「自媒體」合作組成「聯盟」，預計未來涉及超過100家媒體，透過虛擬產品來觀看其內容。他認為，集團作為雜誌媒體的元宇宙先軀者，佔有先行的商機。
被問到集團在非同質化代幣（NFT）的發展，邵忠指出，中國當局對此仍有許多不明確規範，因此未有計劃推出NFT，先專於元宇宙發展。另外，他認為，元宇宙作為創新科技的一員，政府會大力鼓勵企業作相關發展，未來或會推出優惠政策，同時估計監管政策則有待元宇宙進一步發展才會出台。他又指，未來傳媒不止專注於內容上，亦會循創造新媒介方面發展。
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