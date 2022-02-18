保誠（2378）下任執行總裁據報可能被迫要在香港以外的地方開展職務。將於下月底開始擔任集團臨時執行總裁的集團財務總監兼營運總裁Mark FitzPatrick，接受《金融時報》訪問時表示，完全可以看到下任執行總裁會短期暫駐香港以外地方，直到在香港營運區域業務能真正變得更容易的時候。
保誠本月較早時曾表示，其下任執行總裁將駐紮在亞洲。該集團以倫敦和香港為雙總部，但核心市場為香港和內地。
報道指Mark FitzPatrick已將自己排除於執行總裁候選人之列，他表示希望下任執行總裁會長期駐守香港，但為期兩周的酒店強制隔離製造「摩擦元素」。
保誠上周公布，集團執行總裁Mike Wells擬於3月底退任，董事會正從集團內部和外界的候選人中物色一位駐亞洲區的集團執行總裁以接替Mike Wells，鑑於業務上將重新定位，董事會正從集團內部和外界的候選人中，物色一位駐亞洲區的集團執行總裁以接替Mike Wells的工作，將出任臨時執行總裁的Mark FitzPatrick將會按需要協助新上任的集團執行總裁完成交接程序。
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