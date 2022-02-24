港元現報7.8064元貶值15點子，曾貶值最多17點子，報7.8066元，是2019年12月13日7.8072元後最弱。今早亦曾升值最多6點子，報7.8043元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.14點子至0.05536%；1星期HIBOR升0.69點子至0.08792%；2星期HIBOR無升跌，報0.10333%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.41833%；6個月期HIBOR升0.14點子至0.62929%；12個月期HIBOR升1.52點子至1.0372%。

美元指數現報96.403升值0.213點或0.22%。

美元1個月期LIBOR報0.17586%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0069%，連續2日擴闊，利差是2022年2月16日後最高，當日差距為0.0082%

對上一次連續2日擴闊，是2022年2月21日，當日利差報-0.008%。

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