moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 見兩周高 港元進一步貶至7.8066

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升1.13點子至0.16893%，是2月10日後最高，當日報0.18%。

港元現報7.8064元貶值15點子，曾貶值最多17點子，報7.8066元，是2019年12月13日7.8072元後最弱。今早亦曾升值最多6點子，報7.8043元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.14點子至0.05536%；1星期HIBOR升0.69點子至0.08792%；2星期HIBOR無升跌，報0.10333%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.41833%；6個月期HIBOR升0.14點子至0.62929%；12個月期HIBOR升1.52點子至1.0372%。

美元指數現報96.403升值0.213點或0.22%。

美元1個月期LIBOR報0.17586%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0069%，連續2日擴闊，利差是2022年2月16日後最高，當日差距為0.0082%

對上一次連續2日擴闊，是2022年2月21日，當日利差報-0.008%。

 

其他報道

李嘉誠蟬聯福布斯香港首富 身家約2800億元

普京決定在烏克蘭實施軍事行動 恒指跌逾530點 美期急挫 金價見1個多月高

住建部重申「房住不炒」

日本城母企捐5000套快速測試棒予公益金

政府立法禁業主追租 陳茂波：初步構思今年1月起計 強調措施是迫不得已

法拉利家族旗下遊艇廠Ferretti 擬3月底在港IPO 籌最多39億

港元曾貶值至7.8057 見逾兩年最弱

傳英特爾德國建晶片廠 投資額最少800億歐元

滬深三大指數低開 人行開展2000億人幣逆回購

恒指低開392點 阿里創上市新低 商湯跌14.9% 港交所52周低

友邦出售澳洲儲蓄業務予Resolution Life

港股ADR跌344點 夜期低水265點 美期亞股下跌

百威亞太全年多賺84% 增派息至3.02美分

地緣緊張局勢拖累美股重挫 道指跌464點 5日累跌1857點