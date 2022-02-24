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普京稱美國已越紅線 拜登稱將進一步制裁 布油升穿100美元 美期港股急挫

烏克蘭局勢持續發展，環球避險，布油升穿100美元、美期、港股、亞股急挫。

彭博社報道，俄羅斯總統普京稱，美國已經越過了俄羅斯在北約擴張問題上的紅線。塔斯社報道，普京敦促烏克蘭軍隊放下武器回家。

彭博社報道，美國總統拜登稱，普京「選擇了一場有預謀的戰爭，將造成災難性的生命損失和痛苦」，「美國及其盟國和伙伴將以統一和果斷的方式作出回應」。

拜登稱，就「對烏克蘭的這種不必要的侵略行為」，將於周四宣布針對俄羅斯的進一步措施。拜登稱，將於明天早上會晤七國集團(G7)領導人；又將與北約盟國協調以確保做出有力回應，「世界將讓俄羅斯負責」。

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環球避險。道期現跌1.636%；標期現跌1.75%；納期現跌2.16%。 日股現跌1.09%，韓股現跌2.34%，澳股現跌3.29%。

比特幣曾跌最多6.24%，是2月17日後最大跌幅度，當日跌幅度為9.05%。低見35202.04美元，是2022年1月24日32970.43美元後最低。

恒指曾跌最多3.17%，是2月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.45%。恒指曾跌最多3.17%，是2月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.45%。

科指曾跌最多4.04%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為4.91%。低見5085.05點，創上市新低。現報5087.63點，跌3.99%。

布蘭特期油曾升最多3.34%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為4.31%。高見100.07美元，是2014年9月9日100.62美元後最高。現報99.42元，升2.66%。

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