匯豐保險的捐贈預計可以令12,000 人受惠，當中包括路德會旗下30 間長者康復及日托中心。這次捐贈將會用來購買空氣清新機，紫外線消毒機，員工的保護設備以及看護者的防護裝備。

匯豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，「作為紮根香港的保險公司，我們一直承諾支援長者社群。這次的捐款是響應早前滙豐銀行慈善基金捐出 1 億港元抗疫的行動，在疫情嚴峻期間為長者提供協助。我們很感激我們的長期社區夥伴 – 香港路德會社會服務處，為現時疫情下長者最急切需要的支援提供實際的意見，特別是一些我們容易忽略的部分。他們在社區服務方面的迅速行動亦令我們可以為有需要的社群提供直接且及時的支援」。

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