烏克蘭外交部長於Twitter上表示，俄羅斯總統普京已經「發起了對烏克蘭的全面入侵」，城市遭到攻擊。 「這是一場侵略戰爭」「烏克蘭將捍衛自己，將贏得勝利」。

恒指今早低開392點，高位跌283點，低位跌802點，半日高低波幅519點。

恒指半日跌734點或3.11%，報22925點，成交金額872億元；國指跌284點或3.42%，報8033點。恒生科技指數收報5074點，跌4.25%。

藍籌4隻升，60隻下跌，0隻無升跌。百威（1876）升1.97%，收報23.3元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌6.63%，收報5.07元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報86.75元，升2.06%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見228.2元，收報228.8元，跌7.96%。

恒指低於主要平均線最近為50天線(23888.56點)。科指低於主要平均線最近為10天線(5427.57點)。

北水南下合計淨流入11.06億元，較上日減少24.12%，連續第2日流入，累計流入25.65億元。南水北上合計淨流出29.31億元人民幣，終止連續1日流入。

友邦（1299）出售澳洲儲蓄業務予Resolution Life。收報81.75元，跌3.65%。

多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）創上市新低，見104.2元，收報105元，跌6.58%。東亞（0023）收報13.38元，跌1.04%。港交所（0388）見52周低398.2元，收報399.8元，跌4.17%。希慎（0014）見52周低22.4元，收報22.45元，跌3.02%。香港電訊（6823）收報10.76元，跌0.74%。電訊盈科（0008）收報4.16元，跌0.72%。新地（0016）收報93.65元，跌1.73%。

百威亞太（1876）全年多賺84%，增派息至3.02美分。收報23.3元，升1.97%。

國浩（0053）中期少賺39%，派息50仙。收報86.35元，跌0.75%。

德林國際（1126）遺失網上銀行密碼生成器，遭轉移4142萬。收報2.8元，無升跌。

商湯（0020）科指權重降至0.24%，料僅得1.12億被動資金淨買。收報6.59元，跌10.7%。

中國21世紀教育（1598）向石家莊一中學授出1825萬貸款。收報0.52元，跌3.7%。

聯想（0992）上季ISG業務首次扭虧為盈，上半年晶片短缺持續。收報8.65元，跌1.37%。

中電（0002）擬售EnergyAustralia 估值20億美元。收報79.2元，跌0.69%。

恒隆地產（0101）捐款600萬支持興建方艙醫院。收報16.38元，跌0.85%。

數碼通（0315）去年下半年純利跌6%，ARPU升4%至210元。收報4.38元，跌1.35%。

稻草熊娛樂（2125）發盈喜，料去年盈利增至少7.5倍。收報4.81元，跌2.43%。

恒生（0011）：陳祖澤、羅康瑞退任非執董，委4人接任。收報150.3元，跌0.79%。

呂志和：銀娛（0027）派特別息希望「沖喜」一下，旗下娛樂場再無經營貴賓廳。收報46.6元，跌1.89%。

中國人壽（2628）：王濱辭任董事長。收報13.06元，跌3.69%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創52周高，見46.14元，收報46.04元，升1.68%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1407.5元，收報1406.5元，升1.92%；綠科科技（0195）創52周高，見0.164元，收報0.159元，升7.43%；中國建築（3311）創52周高，見10.96元，收報10.74元，跌1.1%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.19元，收報2.1元，跌4.11%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見104.2元，收報105元，跌6.58%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.28元，收報2.3元，跌3.77%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.61元，收報1.62元，跌2.99%；當代置業（1107）創上市新低，見0.135元，收報0.135元，跌4.26%；中梁（2772）創上市新低，見3.09元，收報3.17元，跌0.63%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.42元，收報0.42元，跌5.62%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.45元，收報0.455元，跌7.14%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.26元，收報0.26元，跌5.45%；維亞生物（1873）創上市新低，見3.06元，收報3.06元，跌4.97%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見17.52元，收報17.68元，跌4.54%；加科思（1167）創上市新低，見8.22元，收報8.22元，跌7.43%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.3元，收報4.31元，跌4.22%；心通醫療（2160）創上市新低，見2.94元，收報3元，跌2.28%；平安好醫生（1833）創上市新低，見23.05元，收報23.05元，跌3.96%；康聖環球（9960）創上市新低，見3.26元，收報3.26元，跌7.65%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見29.5元，收報29.5元，跌4.68%；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.76元，收報0.76元，跌2.56%；有線（1097）創上市新低，見0.046元，收報0.046元，跌4.17%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見228.2元，收報228.8元，跌7.96%；汽車之家（2518）創上市新低，見50.5元，收報50.5元，跌2.32%；寶尊電商（9991）創上市新低，見26.8元，收報26.8元，跌3.94%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見6.59元，收報6.64元，跌5.01%；百融雲（6608）創上市新低，見7.09元，收報7.09元，跌8.87%；和譽（2256）創上市新低，見5.18元，收報5.21元，跌3.52%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）創上市新低，見7.21元，收報7.26元，跌6.92%；中國動向（3818）見52周低0.61元，收報0.61元，跌4.69%；合景泰富（1813）見52周低3.88元，收報3.9元，跌4.88%；融創（1918）見52周低8.28元，收報8.29元，跌6.33%；新城發展（1030）見52周低4.6元，收報4.61元，跌4.55%；龍光地產（3380）見52周低3.45元，收報3.46元，跌7.49%；時代中國（1233）見52周低2.72元，收報2.72元，跌4.9%；朗詩（0106）見52周低0.227元，收報0.228元，跌1.3%；丘鈦（1478）見52周低7.23元，收報7.24元，跌13.91%；通達（0698）見52周低0.161元，收報0.162元，跌2.99%；瑞聲（2018）見52周低22.75元，收報22.8元，跌3.8%；小米（1810）見52周低15.06元，收報15.1元，跌4.19%；澳博（0880）見52周低4.51元，收報4.55元，跌4.41%；信德（0242）見52周低2元，收報2元，跌1.96%；飛魚科技（1022）見52周低0.31元，收報0.31元，跌7.46%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低0.98元，收報1元，跌2.91%；吉利（0175）見52周低15.02元，收報15.06元，跌5.4%；長城汽車（2333）見52周低17元，收報17.14元，跌6.44%；莎莎國際（0178）見52周低1.4元，收報1.4元，跌3.45%；新奧能源（2688）見52周低107元，收報112.6元，升2.36%；李氏大藥廠（0950）見52周低2.88元，收報2.88元，跌3.36%；長江生命科技（0775）見52周低0.7元，收報0.7元，跌1.41%；開拓藥業（9939）見52周低0.7元，收報0.7元，跌0.83%；碧生源（0926）見52周低0.7元，收報0.7元，跌4.17%；阿里健康（0241）見52周低5.04元，收報5.07元，跌6.63%。

異動股

上升異動股，包括，渝太地產（0075）收報1.65元，升13.79%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.165元，升10%；山東墨龍（0568）收報4.31元，升9.67%；綠科科技（0195）創52周高，見0.164元，收報0.159元，升7.43%；WAC（8619）收報0.118元，升6.31%；萬華媒體（0426）收報0.221元，升6.25%；寰宇娛樂（1046）收報0.71元，升5.97%；時代集團（1023）收報0.55元，升5.77%；福森藥業（1652）收報1.17元，升5.41%；招金礦業（1818）收報7.4元，升5.11%；遊萊互動（2022）收報0.113元，升4.63%。

下跌異動股，包括，再鼎醫藥（9688）收報384.8元，跌15.43%；丘鈦（1478）見52周低7.23元，收報7.24元，跌13.91%；毅德國際（1396）收報0.35元，跌11.39%；商湯（0020）收報6.59元，跌10.7%；太陽城集團（1383）收報0.082元，跌9.89%；世茂集團（0813）收報5.02元，跌9.87%；中教控股（0839）收報6.89元，跌9.46%；易居企業（2048）收報1.52元，跌8.98%；中國有贊（8083）見52周低0.22元，收報0.223元，跌8.98%；博華太平洋（1076）收報0.061元，跌8.96%。

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