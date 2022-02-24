東亞稱，應佔溢利增加，主要是內地業務的減值損失大幅減少，服務費及佣金淨收入改善，以及出售東亞人壽錄得收益港幣9.02億元所致。

期內，平均資產回報率由0.3%上升至0.5%，而平均股東權益回報率則由3.0%上升至4.4%。

淨利息收入受利率持續低企的環境影響而受壓。儘管賺取利息之平均資產增加了4.7%，但全年的淨息差由1.48%收窄至1.37%，導致淨利息收入減少3.2%，至111.85億元。然而，有關情況在下半年已趨穩定，淨利息收入較上半年上升2.5%。

服務費及佣金淨收入上升5.0%，至30.69億元。主要受惠於保單銷售的佣金增長，香港的投資市場轉趨活躍，令相關費用收入上升，以及集團其他收入錄得增長。

保險業務淨溢利較2020年有所下跌，主要是因為出售東亞人壽之後，相關業務不再產生收入貢獻。此外，由於年內缺少與2019冠狀病毒病相關的政府補貼，非利息收入因而受到影響。

整體而言，經營收入總額下跌5.9%，至162.83億元。

金融工具之減值損失由2020年的46.74億元大幅下降至2021年的16.79億元。信貸成本由0.94%改善至0.28%。本集團的減值貸款比率由2020年12月底的1.26%，下降至2021年12月底的1.09%，其中內地業務的減值貸款比率則由3.10%改善至1.54%。

扣除減值損失後之經營溢利較去年增加20.26億元或62.2%，至52.83億元。

集團應佔聯營公司及合資企業之除稅後溢利減虧損，較前一年減少

東亞中國2021年業務表現顯著改善，錄得淨溢利5.71億元，扭轉2020年淨虧損8.18億元的局面。

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