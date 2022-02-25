美股反彈，科指昨創新低後，今早隨美股反彈，並見逾兩周最大升幅，半日保持向上，恒指則反覆，今早高開6點，高位升145點，低位跌160點，高低波幅306點。匯控（0005）、建行（0939）拖累大市，阿里（9988）、美團（3690）逆市升。
恒指半日跌35點或0.16%，報22866點，成交金額789億元；國指升2點或0.03%，報8033點。恒生科技指數收報5143點，升1.46%。
藍籌24隻升，37隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升5.83%，收報65.35元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.15%，收報41.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報20.1元，升7.83%；跌幅最大的是小米（1810）見52周低14.48元，收報14.68元，跌1.87%。
恒指10天線(23986.96點)向下逼近50天線(23866.31點)，續低於主要平均線，最近為50天線。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5381.81點)。
北水南下合計淨流入11.87億元，較上日增加19.37%，連續第3日流入，累計流入36.39億元，對上一次連續3日淨流入是2022年1月7日。南水北上合計淨流入63.85億元人民幣，終止連續1日流出。
小米（1810）曾跌逾3%，原計劃昨日於烏克蘭舉辦新手機發布會。見52周低14.48元，收報14.68元，跌1.87%。
多間公司公布業績，績前表現如下，理想汽車（2015）收報108.7元，升4.02%。新世界發展（0017）收報31.65元，跌0.63%。新創建集團（0659）收報7.7元，升0.65%。和記電訊香港（0215）收報1.31元，升2.34%。
中國金茂（0817）分拆金茂服務。收報2.71元，跌3.21%。
中海油（0883）申請回A獲中證監批准。收報9.88元，跌2.37%。
汽車之家（2518）去年賺近22.5億人幣，按年挫逾三成。創上市新低，見50.45元，收報51.6元，升1.98%。
泰加（6161）：獲主要股東吳宇提供7.5億美元循環融資，供海外收購保險公司。停牌。
阿里（9988）上季淨利潤446億人幣勝預期，績前挫逾6%穿110元「鐵底」。收報106.4元，升1.43%。
新世界百貨中國（0825）中期虧轉盈賺逾2億，不派息。收報1.26元，升2.44%。
電訊盈科（0008）全年轉賺10.39億元，免費電視受惠MIRROR潮首錄盈利。收報4.36元，升5.83%。
有線寬頻（1097）旗下免費電視業務奇妙電視獲准使用無線頻譜播放節目，擬11月新增一頻道。收報0.047元，跌2.08%。
太平洋航運（2343）去年扭虧賺8.45億美元，末期息連特別息達0.6港元。收報3.86元，跌0.26%。
港交所（0388）歐冠昇：今年全年新股上市數目或少於去年。見52周低392元，收報392.6元，跌0.51%。
香港電訊（6823）去年少賺9.3%，MIRROR推動5G客量增至68萬。收報10.7元，無升跌。
領展（0823）：2月初起開展1.2億元「商戶同舟計劃」。收報63.55元，跌0.39%。
豐盛生活服務（0331）中期少賺近五成，派息每股20.9仙。收報5.81元，升1.4%。
網易（9999）上季收入244億人幣勝預期，績前收跌1.84%。收報148元，升2.49%。
新地（0016）基礎溢利跌12%賺148億，中期息1.25元按年持平。見52周低92.15元，收報92.75元，跌1.28%。
破頂股包括，精熙國際（2788）創52周高，見1元，收報0.99元，升1.02%；魯証期貨（1461）創52周高，見0.86元，收報0.86元，升6.17%。
破底股包括，佳兆業（1638）創上市新低，見0.72元，收報0.73元，跌2.67%；當代置業（1107）創上市新低，見0.122元，收報0.126元，跌3.08%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.44元，收報0.445元，跌2.2%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.155元，收報0.165元，升5.1%；兆科眼科（6622）創上市新低，見4.52元，收報4.52元，跌0.88%；嘉和生物（6998）創上市新低，見5.18元，收報5.34元，升1.71%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見3.19元，收報3.23元，跌1.22%；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.74元，收報0.74元，跌1.33%；汽車之家（2518）創上市新低，見50.45元，收報51.6元，升1.98%；寶尊電商（9991）創上市新低，見25.15元，收報27.7元，無升跌；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.078元，收報0.09元，升8.43%；金輪天地（1232）創上市新低，見0.132元，收報0.135元，跌15.63%；清晰醫療（1406）創上市新低，見1.36元，收報1.42元，跌2.07%；寶龍地產（1238）見52周低3.81元，收報3.83元，跌3.28%；融創（1918）見52周低7.74元，收報7.81元，跌3.34%；新城發展（1030）見52周低4.34元，收報4.35元，跌3.33%；龍光地產（3380）見52周低2.65元，收報2.7元，跌15.63%；時代中國（1233）見52周低2.6元，收報2.61元，跌1.51%；中駿集團（1966）見52周低1.6元，收報1.61元，跌1.23%；朗詩（0106）見52周低0.215元，收報0.22元，升2.33%；瑞聲（2018）見52周低22.1元，收報22.25元，跌1.55%；小米（1810）見52周低14.48元，收報14.68元，跌1.87%；信德（0242）見52周低1.97元，收報2元，升1.01%；飛魚科技（1022）見52周低0.295元，收報0.3元，跌3.23%；李氏大藥廠（0950）見52周低2.88元，收報2.9元，跌1.36%；長江生命科技（0775）見52周低0.69元，收報0.69元，無升跌；開拓藥業（9939）見52周低0.69元，收報0.69元，升9.97%；碧生源（0926）見52周低0.69元，收報0.69元，跌1.25%；暢捷通（1588）見52周低5.82元，收報6.5元，升7.26%；九龍倉置業（1997）見52周低34.15元，收報34.7元，跌0.43%；譽宴（1483）見52周低0.98元，收報1.1元，升6.8%；越秀房託（0405）見52周低3.19元，收報3.21元，無升跌；冠君（2778）見52周低3.58元，收報3.6元，跌1.37%；新地（0016）見52周低92.15元，收報92.75元，跌1.28%；港交所（0388）見52周低392元，收報392.6元，跌0.51%；申洲國際（2313）見52周低131.1元，收報132.7元，跌1.12%。
異動股
上升異動股，包括，強泰環保（1395）收報0.178元，升18.67%；冠軍科技集團（0092）收報0.097元，升18.29%；明發（0846）收報0.445元，升17.11%；榮昌生物（9995）收報62.1元，升12.7%；中泛控股（0715）收報0.095元，升11.76%；開拓藥業（9939）見52周低0.69元，收報0.69元，升9.97%；兗煤澳洲（3668）收報19.8元，升9.76%；卓越教育集團（3978）收報0.29元，升9.43%；康方生物（9926）收報20.2元，升9.07%；再鼎醫藥（9688）收報419.2元，升8.88%；冠均國際（1629）收報0.43元，升8.86%。
下跌異動股，包括，龍光地產（3380）見52周低2.65元，收報2.7元，跌15.63%；普天通信（1720）收報0.28元，跌11.11%；渝太地產（0075）收報1.47元，跌9.26%；金利豐（1031）見52周低0.355元，收報0.36元，跌7.69%；中原建業（9982）收報1.12元，跌6.67%；卓珈控股（1827）收報1.3元，跌6.47%；鴻福堂（1446）見52周低0.37元，收報0.37元，跌6.33%；順騰（0932）收報0.194元，跌5.83%；南方錳業（1091）收報1.31元，跌5.76%；普匯中金（0997）收報0.058元，跌4.92%。
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