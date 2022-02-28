moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中國工信部：續實施新能源汽車購置補貼等政策

中國工信部表示，將全力提振工業經濟，多舉措並擴大消費需求，繼續實施新能源汽車購置補貼等政策。工業和信息化部部長肖亞慶表示，到目前為止，中國工業經濟延續了去年第四季起穩定回升的趨勢，總體運行平穩；對2萬多家重點工業企業問卷調查顯示，2月20日前復工的企業達到了95.5%。

肖亞慶詳細指出，需確保首季平穩接續；打通重點產品供給堵點卡點；積極提振制造業有效投資；實施一批產業基礎再造工程項目。鼓勵支持企業加強技術改造，推動電信運營商加快5G和千兆光網投資建設進度。

工業和資訊化部副部長辛國斌亦表示，中國新能源汽車產業發展已進入規模化快速發展的新階段，雖然還面臨一些困難挑戰，但預計今年仍將保持高速增長的態勢。辛國斌又表示，從重點汽車企業監測情況看，芯片供應短缺已經在逐步緩解、但仍有缺口，預計汽車芯片供應形勢還會持續向好。

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm

其他報道

摩根大通：俄羅斯全年經濟料萎縮3.5% 次季經濟按季萎縮20%

恒指收市跌54點 3日累跌947點 科指國指止跌回升 北水第4日流入

戶戶送組員工義工團隊  將600份防疫套裝送到社區長者府上

HKTVmall邀食肆做自取點至今收到100個查詢

路透：東風稱歐美制裁暫對其在俄業務影響不大

滬指以日中最高位收市 兩市成文額9491億人幣

10Life：重症新冠康復者投醫療保 多需個別額外核保

俄羅斯央行將基準利率從9.50%上調至20% 盧布開市下跌8%

恒生九龍總行及6間分行 今起暫停服務

瑞士據報考慮凍結俄羅斯在瑞士資產

富衛據報或今日交表申請香港IPO 集資78億

俄羅斯央行：今起不執行非俄羅斯居民賣出證券指令

憂西方制裁 中國銀行新加坡分行據報停止為俄羅斯交易融資

 