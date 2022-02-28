肖亞慶詳細指出，需確保首季平穩接續；打通重點產品供給堵點卡點；積極提振制造業有效投資；實施一批產業基礎再造工程項目。鼓勵支持企業加強技術改造，推動電信運營商加快5G和千兆光網投資建設進度。

工業和資訊化部副部長辛國斌亦表示，中國新能源汽車產業發展已進入規模化快速發展的新階段，雖然還面臨一些困難挑戰，但預計今年仍將保持高速增長的態勢。辛國斌又表示，從重點汽車企業監測情況看，芯片供應短缺已經在逐步緩解、但仍有缺口，預計汽車芯片供應形勢還會持續向好。

《明報》財富投資管理問卷2022

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