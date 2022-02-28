WeChat Pay HK 與康業的合作將涉及約 140 個屋苑及工商業樓宇，合計逾 7.9萬個單位參與。康業管理的屋苑或大廈接入 WeChat Pay HK 後，業戶即可利用 WeChat Pay HK 快速繳付物業管理費。用戶每個月亦會收到繳費提醒，無須每次重覆輸入電子賬單號碼，即可快速繳交費用。同時，用戶更可集中管理水、電、煤及物業管理費等日常賬單，方便日常生活繳費。

合資格的 WeChat Pay HK 新用戶在明日至4月30日，只要在優惠專區內輸入優惠碼「HYS50」，即可獲得2張 HK$25 的迎新獎賞，消費滿 50元 即可使用，包括用於康業旗下管理物業的線上繳費服務。

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