電子錢包WeChat Pay HK宣布，與主要提供提供物業及設施管理服務的康業達成全方位合作，管理的屋苑或大廈的業戶可陸續在 WeChat Pay HK 內登記及繳交物業管理費，享受電子支付服務。此外，康業自行研發的綜合屋苑手機應用程式「SoProp」亦已接入 WeChat Pay HK，業戶不論是預訂會所設施或於會所餐廳訂購外賣等，均可使用 WeChat Pay HK 支付，同時享受 WeChat Pay HK 為用戶提供的多項優惠。
WeChat Pay HK 與康業的合作將涉及約 140 個屋苑及工商業樓宇，合計逾 7.9萬個單位參與。康業管理的屋苑或大廈接入 WeChat Pay HK 後，業戶即可利用 WeChat Pay HK 快速繳付物業管理費。用戶每個月亦會收到繳費提醒，無須每次重覆輸入電子賬單號碼，即可快速繳交費用。同時，用戶更可集中管理水、電、煤及物業管理費等日常賬單，方便日常生活繳費。
合資格的 WeChat Pay HK 新用戶在明日至4月30日，只要在優惠專區內輸入優惠碼「HYS50」，即可獲得2張 HK$25 的迎新獎賞，消費滿 50元 即可使用，包括用於康業旗下管理物業的線上繳費服務。
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