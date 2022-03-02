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外圍隨烏局勢波動 恒指創近2年低 收市跌417點 俄鋁跌26%

外圍午後相當波動，美期一度因俄羅斯聲稱已佔領南方港口城市，由升轉跌逾0.4%，其後又有傳俄羅斯與烏克蘭可能在本周末舉行新會談，美期跌幅收窄，道期現跌0.045%；標期現跌0.19%；納期現跌0.18%。港股未有及時反映，恒指創近2年新低、科指創有記錄以來新低，收市仍接近全日低位，國指則見6年收市新低。匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。美團（3690）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）貢獻恒指較多。

恒指今早低開193點，早段曾收窄至跌49點，午後跌幅擴大至462點，低見22299.14點，是2020年3月23日21659.55點後最低，全日高低波幅413點。

恒指收市跌417點或1.84%，報22343點，成交金額1146億元，較上日減少0.28%；國指跌144點或1.8%，報7908點。恒生科技指數收報5015點，跌2.71%。

藍籌8隻升，55隻下跌，1隻無升跌。中海油（0883）升3.39%，收報10.36元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌8.84%，收報166.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報158.1元，升6.75%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報166.1元，跌8.84%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(23395.82點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5246.74點)。

北水南下合計淨流入23.35億元，較上日增加24.2%，連續第6日流入，累計流入107.11億元。北水單日淨流入金額是2月25日31.6億元後最多，對上一次連續6日淨流入是1月12日。南水北上合計淨流出7.76億元人民幣，終止連續3日流入。

午後消息股表現

優品360（2360）向安老院舍、群育學校捐1萬支快速測試套裝。收報1.57元，無升跌。

郭樹清：房地產泡沫化、金融化趨勢得到扭轉。中海外（0688）收報23.8元，升0.21%；潤地（1109）收報36.95元，跌1.73%；龍湖（0960）收報40.35元，跌2.65%；碧桂園（2007）見52周低5.53元，收報5.71元，跌7.46%。

融創（1918）據報要求40億元人債持有人不要行使回售權。收報6.66元，跌5.8%。

協合新能源（0182）去年多賺15.6%至7.78億人幣，末期息每股0.03元。收報0.74元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

香港或實施「禁足」，市民搶購物資，相關股份表現如下。香港科技探索（1137）收報8.35元，跌9.04%。日清食品（1475）收報5.82元，跌0.85%。維他奶（0345）見52周低13.72元，收報13.9元，跌3.61%。金源米業（0677）收報0.51元，無升跌。經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.7元，無升跌。

外賣平台需對入網者進行審查，違者需擔連帶責任，新規15日實施。美團（3690）收報176.4元，升1.73%。

中電（0002）與恒生（0011）簽訂「可再生能源證書」購買協議，十年將減少6萬噸碳排放。中電（0002）收報77.4元，跌0.32%。恒生（0011）收報140.5元，跌2.09%。

匯豐要求員工6月底前打齊3針，才可回辦公室。匯控（0005）收報51.2元，跌5.19%。

蘋果暫停在俄羅斯的產品銷售。小米（1810）收報14.82元，升0.95%。舜宇（2382）收報166.1元，跌8.84%。瑞聲（2018）收報21.15元，跌5.16%。

油價破頂見逾7年高，紐油升穿108美元，布油升穿110美元。中石油（0857）創52周高，見4.29元，收報4.25元，升2.91%。中海油（0883）創52周高，見10.54元，收報10.36元，升3.39%。

俄鋁（0486）挫逾26%，見4年最大跌幅。見52周低3.31元，收報3.47元，跌26.01%。

多間公司公布業績，績前表現如下，創科（0669）收報124.8元，跌3.11%。華住（1179）收報31.8元，升0.47%。

東風（0489）就神龍新業務安排與Stellantis磋商。收報6.72元，跌1.47%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞公布第四度EBITDA按年增長76%，達9400萬美元。見52周低7.58元，收報7.64元，跌4.62%。

海底撈國際（6862）調任楊利娟為首席執行官。收報17.84元，跌1.22%。

美團（3690）推佣金減半、每單1元封頂助困難商戶。收報176.4元，升1.73%。

中交建（1800）去年新簽合同錄1.26萬億人幣，高出目標8%。收報4.54元，跌2.16%。

友邦（1299）捐3000萬元予仁愛堂，支援受疫情影響的長者及弱勢社群。收報79.55元，跌1.91%。

新地（0016）公布中期業績後，郭家逾5600萬第二度增持。見52周低89.45元，收報89.9元，跌0.55%。

百度（9888）上季經調整EBITDA按年跌33%，勝市場預期。收報158.1元，升6.75%。

小鵬汽車（9868）：2月智能電動車交付量增1.8倍。收報135.7元，跌5.04%。

藍鼎國際（0582）發盈警，預告2021年度虧損減少四至六成。收報0.224元，跌0.88%。

置富（0778）全年少賺4.2%息19.87仙，預算案暫緩追租添不明朗因素。見52周低6.8元，收報6.81元，跌7.97%。

稻香（0573）：暫停香港所有食肆營運，對財務、經營沒有重大影響。見52周低0.82元，收報0.83元，無升跌。

理想汽車（2015）：2月理想ONE交付達8414輛，按年增2.6倍。收報122.5元，升0.57%。

破頂股表現

破頂股包括，兗煤澳洲（3668）創上市新高，見37.05元，收報35.75元，升48.65%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.3元，收報3.25元，升4.5%；紐約期油創52周高，見111.5元，收報110.64元，升6.99%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1420.5元，收報1418.5元，升1.98%；中石油（0857）創52周高，見4.29元，收報4.25元，升2.91%；中海油（0883）創52周高，見10.54元，收報10.36元，升3.39%；兗煤（1171）創52周高，見22.3元，收報21.2元，升4.18%；中國食品（0506）創52周高，見3.69元，收報3.39元，跌3.42%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.2元，收報2.14元，跌1.83%；精熙國際（2788）創52周高，見1元，收報0.99元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.2元，收報2.23元，跌7.08%；禹洲（1628）創上市新低，見0.57元，收報0.57元，跌9.52%；三巽控股（6611）創上市新低，見1.86元，收報2.95元，升2.08%；融信中國（3301）創上市新低，見2.45元，收報2.5元，跌3.1%；明發（0846）創上市新低，見0.34元，收報0.34元，跌9.33%；中梁（2772）創上市新低，見2.71元，收報2.77元，跌7.05%；中國置業（0736）創上市新低，見0.315元，收報0.315元，跌5.97%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.117元，收報0.12元，升1.69%；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.29元，收報1.29元，跌3.01%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.152元，收報0.153元，跌1.29%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見4.41元，收報4.48元，跌13.35%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.76元，收報2.79元，跌5.74%；兆科眼科（6622）創上市新低，見4.51元，收報4.52元，跌3.62%；微泰醫療（2235）創上市新低，見13.1元，收報13.16元，跌6.67%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見8.69元，收報9.2元，跌6.79%；三葉草生物（2197）創上市新低，見7.5元，收報7.9元，升0.51%；康聖環球（9960）創上市新低，見2.75元，收報2.87元，跌4.01%；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.7元，收報0.71元，跌2.74%；優趣匯（2177）創上市新低，見2.89元，收報2.9元，跌6.15%；譚仔國際（2217）創上市新低，見2.41元，收報2.42元，跌4.72%；順豐同城（9699）創上市新低，見9.88元，收報9.95元，跌3.96%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見5.89元，收報5.91元，跌4.83%；微博（9898）創上市新低，見210.4元，收報212.8元，跌1.48%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.072元，收報0.073元，跌2.67%；松齡（1989）創上市新低，見0.23元，收報0.249元，跌26.76%；合景泰富（1813）見52周低3.49元，收報3.5元，跌8.14%；龍光地產（3380）見52周低2.12元，收報2.16元，跌13.6%；奧園（3883）見52周低1.29元，收報1.3元，跌5.11%；中駿集團（1966）見52周低1.53元，收報1.54元，跌4.35%；朗詩（0106）見52周低0.208元，收報0.209元，跌3.69%；招商證券（6099）見52周低9.65元，收報9.66元，跌1.83%；通達（0698）見52周低0.15元，收報0.15元，跌2.6%；比亞迪電子（0285）見52周低21.35元，收報21.55元，跌4.65%；新濠國際發展（0200）見52周低7.58元，收報7.64元，跌4.62%；澳博（0880）見52周低4.1元，收報4.1元，跌3.07%；心動公司（2400）見52周低23.9元，收報24.05元，跌7.5%；飛魚科技（1022）見52周低0.285元，收報0.29元，無升跌；吉利（0175）見52周低14.1元，收報14.22元，跌1.93%；長城汽車（2333）見52周低15.52元，收報15.6元，跌4.99%；莎莎國際（0178）見52周低1.3元，收報1.32元，跌2.22%；中生製藥（1177）見52周低4.73元，收報4.79元，跌3.82%；億勝生物科技（1061）見52周低4.56元，收報4.56元，跌3.18%；李氏大藥廠（0950）見52周低2.68元，收報2.68元，跌3.94%；長江生命科技（0775）見52周低0.68元，收報0.68元，跌2.86%；開拓藥業（9939）見52周低0.68元，收報0.68元，跌0.31%；碧生源（0926）見52周低0.68元，收報0.68元，跌14.86%；先健科技（1302）見52周低3.02元，收報3.04元，跌1.62%；中國智能交通（1900）見52周低0.138元，收報0.143元，升3.62%；光啟科學（0439）見52周低0.165元，收報0.169元，跌10.11%。

異動股

上升異動股，包括，兗煤澳洲（3668）創上市新高，見37.05元，收報35.75元，升48.65%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.2元，升39.86%；齊合環保（0976）收報0.88元，升22.22%；南方錳業（1091）收報1.63元，升18.12%；中國有贊（8083）收報0.295元，升13.46%；凱升控股（0102）見52周低0.082元，收報0.097元，升12.79%；協鑫新能源（0451）收報0.218元，升11.79%；五礦資源（1208）收報3.14元，升11.74%；網上車市（1490）收報0.71元，升9.23%；艾伯科技（2708）收報3.62元，升9.04%；敏捷控股（0186）收報0.425元，升8.97%。

下跌異動股，包括，松齡（1989）創上市新低，見0.23元，收報0.249元，跌26.76%；俄鋁（0486）見52周低3.31元，收報3.47元，跌26.01%；碧生源（0926）見52周低0.68元，收報0.68元，跌14.86%；龍光地產（3380）見52周低2.12元，收報2.16元，跌13.6%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見4.41元，收報4.48元，跌13.35%；中泛控股（0715）收報0.075元，跌10.71%；雲智匯科技（1037）見52周低0.3元，收報0.34元，跌10.53%；信義玻璃（0868）收報19.52元，跌10.46%；光啟科學（0439）見52周低0.165元，收報0.169元，跌10.11%；再鼎醫藥（9688）收報381.4元，跌9.83%。

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