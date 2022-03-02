貿發局表示，中小企只要具備香港公司商業登記及本地銀行戶口證明，以及香港或海外商標註冊和產品質檢證明，即可參與「香港˙設計廊」京東國際跨境電商店。中小企無須於內地註冊公司、開出增值稅發票、持有內地銀行帳戶，或無須持有內地商標註冊與產品質檢證明。當中小企收到內地消費者的訂單後，只要從香港發貨，待整個交易過程完成後便可在香港以美元收款，而港商只需要支付相對較少的相關稅項，申請門檻與經營成本大大降低。

香港貿發局助理總裁梁國浩表示，內地市場潛力龐大，其「雙循環」與「擴大內需」政策持續為香港品牌進軍內地市場創造機會。他表示，香港貿發局為港商開設內地網上跨境電商店，不僅可以推廣及提升香港品牌形象及知名度，同時亦協助品牌汲取在內地市場營銷的實戰經驗。跨境電商店亦為港商提供一個進入內地市場的捷徑，減低風險及簡化進入市場的手續，讓他們捕捉內地電子商貿新機遇，亦為日後在內地設點擴展業務作好充分準備。

梁國浩續指，香港貿發局與京東國際合作推出相關配套服務，包括頁面設計、客戶服務、商品入駐宣傳推廣以及貸款結算財務管理，不另收參加費。

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