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恒指半日跌667點 下試20000關見5年9個月低 科指新低 國指13年低

恒指今早低開430點，高位跌430點，低位跌811點高低波幅381點。恒指下試20000關，見近5年9個月低；科指創新低，國指創13年低。

恒指半日跌667點或3.2%，報20222點，成交金額999億元；國指跌341點或4.71%，報6914點。恒生科技指數收報4101點，跌7.55%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、港鐵（0066）、恒生（0011）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，57隻下跌，2隻無升跌。友邦（1299）升1.8%，收報76.3元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌10.61%，收報128.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報77.05元，無升跌；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見31.25元，收報32.3元，跌16.97%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(21575.55點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4682.72點)。

北水南下合計淨流出0.81億元，終止連續12日流入。南水北上合計淨流出38.94億元人民幣，較上日增加15.42%，連續第5日流出，累計流出351.73億元。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多3.88%，低見20079.15點，是2016年6月28日19898.75點後最低。暫連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是1月28日。

科指曾跌最多8.93%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為9.91%。今早低見4040.32點，創上市新低。暫連續第8日陰燭，對上一次連續第8日陰燭是2015年1月12日。

國指曾跌最多5.54%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為6.78%。今早低見6853.91點，是2009年3月10日6727.3點後最低。連續第8日陰燭，對上一次連續第8日陰燭是1月5日。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國聯通（0762）收報3.95元，跌2.47%。TCL電子（1070）收報3.15元，跌3.67%。魏橋紡織（2698）收報2.2元，跌2.22%。

友邦（1299）全年多賺28%息1.08元，新業務價值升22%勝預期，將推100億美元回購。收報76.3元，升1.8%。

百濟神舟（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、和黃醫藥（0013）等5企被美列入退市風險名單。百濟神舟見52周低102.9元，收報106.4元，跌8.28%。百勝中國（9987）創上市新低，見335元，收報335.4元，跌12.15%。再鼎醫藥（9688）創上市新低，見243.6元，收報252元，跌13.58%。和黃醫藥（0013）創上市新低，見24.15元，收報24.7元，跌14.97%。

米蘭站（1150）發盈喜，料去年扭虧為盈賺最少1000萬元。收報0.218元，升3.32%。

美高梅中國（2282）去年虧損收窄至38.46億，不派息。收報4.41元，跌5.36%。

傳澳門博企續牌半年需付最多8000萬元，另要出具銀行擔保。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）見52周低6.56元，收報6.61元，跌5.97%；美高梅中國（2282）收報4.41元，跌5.36%；澳博（0880）見52周低3.52元，收報3.57元，跌5.05%；永利澳門（1128）收報5.74元，跌6.82%；銀河娛樂（0027）收報40.3元，跌3.24%；金沙中國（1928）收報17.46元，跌7.52%。

京東物流（2618）去年非國際財務報告準則轉蝕12.25億元。創上市新低，見17.78元，收報18.18元，跌7.06%。

TOM集團（2383）去年虧損收窄至1.14億，不派息。收報0.83元，跌4.6%。

京東（9618）上季轉蝕52億人幣，收入稍勝預期。創上市新低，見195.3元，收報200.2元，跌15.67%。

迅銷（6288）公布，UNIQLO 俄羅斯業務暫停營業。見52周低39.5元，收報39.5元，跌1.62%。

中銀航空租賃（2588）淨利潤升10%，租予俄羅斯的18架飛機受制裁影響。收報53.1元，跌9.08%。

惠理（0806）少賺66%息8仙，謝清海：內地「規管高峰」已過，中國市場特別亮眼。見52周低3.15元，收報3.17元，跌7.04%。

港鐵（0066）虧轉盈賺95.52億元，息1.02元，全年派息增逾3%。收報41元，升1.36%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.44元，收報1.39元，升6.11%；電能實業（0006）創52周高，見51.95元，收報51.45元，跌0.29%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見88.05元，收報89.8元，跌6.56%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.82元，收報1.89元，跌5.97%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.02元，收報2.08元，跌7.14%；融創服務（1516）創上市新低，見4.86元，收報5.04元，跌5.26%；中駿商管（0606）創上市新低，見1.98元，收報2元，跌3.85%；合景悠活（3913）創上市新低，見2.49元，收報2.54元，跌7.64%；金科服務（9666）創上市新低，見22.25元，收報24.45元，跌10.28%；建業新生活（9983）創上市新低，見3.94元，收報4.16元，跌7.35%；興業物聯（9916）創上市新低，見0.84元，收報0.84元，跌5.62%；中國動向（3818）創上市新低，見0.475元，收報0.48元，跌4%；禹洲（1628）創上市新低，見0.39元，收報0.4元，跌2.44%；時代中國（1233）創上市新低，見2.17元，收報2.18元，跌6.84%；花樣年（1777）創上市新低，見0.225元，收報0.23元，跌6.12%；當代置業（1107）創上市新低，見0.103元，收報0.103元，跌11.97%；融信中國（3301）創上市新低，見2.27元，收報2.3元，跌2.95%；中梁（2772）創上市新低，見2.32元，收報2.33元，跌6.43%；鴻騰（6088）創上市新低，見0.97元，收報0.99元，跌4.81%；中國科培（1890）創上市新低，見1.91元，收報1.95元，跌4.88%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.28元，收報0.285元，跌5%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.234元，收報0.24元，跌5.88%；新東方（9901）創上市新低，見8.67元，收報8.8元，跌7.37%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.085元，收報0.107元，跌25.69%；中手游（0302）創上市新低，見2.3元，收報2.35元，跌5.24%；北京汽車（1958）創上市新低，見2.29元，收報2.34元，跌4.49%；蔚來集團（9866）創上市新低，見139.5元，收報140.4元，跌11.64%；雅生活服務（3319）見52周低10.7元，收報10.92元，跌5.21%；碧桂園服務（6098）見52周低35.15元，收報35.9元，跌6.99%；綠城服務（2869）見52周低5.72元，收報6.01元，跌12.39%；安踏（2020）見52周低92元，收報93.6元，跌6.77%；寶勝國際（3813）見52周低0.91元，收報0.92元，跌7.07%；寶龍地產（1238）見52周低2.96元，收報3.02元，跌8.21%；萬科（2202）見52周低15.44元，收報15.58元，跌5.58%；融創（1918）見52周低5.3元，收報5.42元，跌7.35%；新城發展（1030）見52周低3.13元，收報3.19元，跌7.8%；保利置業（0119）見52周低1.8元，收報1.82元，跌4.21%；中駿集團（1966）見52周低1.32元，收報1.32元，跌5.04%；佳寧娜（0126）見52周低0.48元，收報0.48元，跌5.88%；招商證券（6099）見52周低8.6元，收報8.6元，跌2.93%；舜宇（2382）見52周低123.1元，收報128.4元，跌9.45%；通達（0698）見52周低0.125元，收報0.128元，跌4.48%；比亞迪電子（0285）見52周低17.42元，收報17.6元，跌6.58%；富智康（2038）見52周低0.95元，收報0.96元，跌4%；新濠國際發展（0200）見52周低6.56元，收報6.61元，跌5.97%；澳博（0880）見52周低3.52元，收報3.57元，跌5.05%；信德（0242）見52周低1.75元，收報1.77元，跌2.21%；騰訊（0700）見52周低360元，收報363.4元，跌5.61%；IGG（0799）見52周低4.02元，收報4.1元，跌3.76%；周生生（0116）見52周低9.96元，收報10元，跌3.66%；中國燃氣（0384）見52周低11.3元，收報11.5元，跌2.21%。

異動股

上升異動股，包括，美聯工商舖（0459）收報0.11元，升11.11%；碧生源（0926）收報0.63元，升10.62%；新世紀醫療（1518）收報1.08元，升10.2%；英皇文化產業（0491）平上市低位0.041元，收報0.045元，升9.76%；天立教育（1773）平上市低位0.52元，收報0.61元，升8.93%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.44元，收報1.39元，升6.11%；進智公交（0077）收報0.7元，升6.06%；暢捷通（1588）收報6.4元，升5.61%；稻香（0573）收報0.84元，升5%；喆麗控股（2209）收報1.18元，升4.42%。

下跌異動股，包括，澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.085元，收報0.107元，跌25.69%；萬國數據（9698）創上市新低，見31.25元，收報32.3元，跌16.97%；匯賢（87001）創上市新低，見1.16元，收報1.16元，跌15.94%；華住集團（1179）創上市新低，見23元，收報23.1元，跌15.69%；京東（9618）創上市新低，見195.3元，收報200.2元，跌15.67%；京東健康（6618）創上市新低，見36.3元，收報38.2元，跌15.11%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見24.15元，收報24.7元，跌14.97%。

 

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