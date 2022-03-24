460萬名強積金成員當中，估算在3月份每人損失約超過2700元，而今年累計每人約虧損16100元，相當於香港打工仔平均一個月的薪金。強積金總資產估算將由2021年底約1.182萬億港元下跌5.16%至3月底約 1.121萬億港元。

強積金基金的平均投資回報（以月累計）在3月份下跌了2.52%，今年來則下跌7.09%，是自2020年首季以來起步最差的一年。香港獨立的專業強積金研究小組積金評級主席叢川普預計，3月份錄得的虧損約127億港元。他指出，主因是中、港股票表現差勁，為香港退休制度帶來損失。他表示，「預計中、港股票不單止連續三季見紅，更是3月及今年首季表現最劣的資產類別，作爲強積金最大的資產類別，很多強積金成員因而受損。」

他表示，「本地及環球的問題將會持續，亦將繼續打擊強積金成員的信心。中港兩地的疫情、俄烏戰事、全球通脹及加息壓力都令市場波動。這些問題並不會瞬間消失，所以強積金成員要預計市場仍然會大上大落。即使時勢好，要捕捉市場已難，莫說如今的波動市就難上加難了。但成員不要驚慌；相反，成員應保持投資，也要好好地分散投資及聚焦長遠的退休目標。」

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