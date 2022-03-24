文章日期：2022年3月24日 17:54
京東物流（2618）公布，擬配售不超過4億美元的新股，此外，京東（9618）擬與京東物流達成認購協議，認購京東物流發行的新股，總價不超約7億美元現金。
銷售文件顯示，京東物流今次每股配售價介乎20.3至21.15元，較今日收市價折讓8%至11.7%。
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