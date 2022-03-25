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預售資金放寬 龍湖︰最痛時候已過去

內房近期漸見利好政策，在藍籌內房龍湖（0960）業績會上，管理層被問到預售託管賬戶的資金有望放寬的影響，執行董事兼首席財務官趙軼表示，截至去年底約有300多億元的預售資金受影響，但目前政策已見放寬，地方政府亦不再一刀切處理，而是按企業的三道紅線檔次等條件去規定需監管的資金，相信「最痛的時候已過去」。

談及債務及融資情況，趙軼指出，去年淨負債率為46.7%，平均融資成本4.14%，而目前內地交易所及銀行間市場都傾向支持優質企業，集團亦主動管理債務，一年內短債只有8%。當中公司債140多億元，並已償還當中70多億，意味公司短期只剩約70多億元的公司債。集團未來亦會主動償還300多億元的貸款。

集團又公布2022年合約銷售目標3000億元，較2021年完成的合約銷售2900.9億元，按年增加3.4%。對於行業受市況影響，毛利率及利潤率大幅大跌，龍湖新任首席執行官兼執董陳序平表示，龍湖在2021年的整體毛利率仍有25.3%，當中地產業務毛利率約23%，雖然地產業務毛利率下降，但主要因在17至18年土地市場較熱時取得的項目陸續進入結算通道，惟仍處行業較高水平，未來一至二年這批項目仍會進入結算期，料地產業務毛利率仍可處20%水平，整體毛利率25%。

陳序平表示，去年集團頭九個月並無大量買地，在九月打後才積極拿地，全年122個項目中，九月後取得的項目基本以底價獲得，相信這批項目入市結算，將會有助毛利率修復。

他又提到，今年隨著融資條件漸漸放寬，大型的國、央企增加參與土地買賣，公司會堅持量入為出，按毛利率、淨利潤率等指標去拿地，堅持投資原則。 

問到今年一至三月行業銷售表現欠佳，陳表示，行業首20大至50大企業平均跌幅約50%，主要因一至二月份市場氣氛低迷，亦受疫情影響，故實際推盤不多，龍湖在一、二月亦沒大力推盤，主要集中三月份。

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