歐冠昇指出，全球投資於中國的資金上有「極大」的增長空間，而中國投資在境外的水平亦偏低，但局面將會慢慢改變，而香港的角色舉足輕重，可作為「超級聯繫人」，在地緣政治緊張的情況下連接中國及國際。他估計，中國債券和股票市場的市值，將由去年約30萬億美元，增長至未來10年的約100萬億美元以上。

在以中國優勢為基礎的戰略中，歐冠昇表示，港交所將會從四方面入手，包括擴展和提升互聯互通、成為中國的離岸風險管理中心、鞏固作為中國離岸集資中心角色，以及提供更多中國相關的金融產品。至於提升市場活力策略方面，歐冠昇指出，將會加大一級市場的吸引力、改善市場結構、以及擴大產品和客戶的生態圈，以增加更多的交易量。

而為未來定位的策略，歐冠昇稱，港交所會現代化其基礎建設、由金融基建為導向模式轉為以客戶為導向模式、建立起數碼能力和利用好數據。

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