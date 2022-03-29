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歐冠昇提出港交所三大關鍵戰略 料中國更多家庭財富轉向資本市場

港交所（0388）今日舉行企業日，集團行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）提出三大關鍵戰略，分別是以中國優勢為基礎、提升市場活力，以及為未來發展定位。歐冠昇提到，隨著中國經濟持續增長，預計更多家庭財富從房地產和存款，轉移到資本市場產品。他又預期，在中國鼓勵創科政策的推動下，將有更多獨角獸企業出現，尋求短中期融資機會，並以IPO為目標。

歐冠昇指出，全球投資於中國的資金上有「極大」的增長空間，而中國投資在境外的水平亦偏低，但局面將會慢慢改變，而香港的角色舉足輕重，可作為「超級聯繫人」，在地緣政治緊張的情況下連接中國及國際。他估計，中國債券和股票市場的市值，將由去年約30萬億美元，增長至未來10年的約100萬億美元以上。

在以中國優勢為基礎的戰略中，歐冠昇表示，港交所將會從四方面入手，包括擴展和提升互聯互通、成為中國的離岸風險管理中心、鞏固作為中國離岸集資中心角色，以及提供更多中國相關的金融產品。至於提升市場活力策略方面，歐冠昇指出，將會加大一級市場的吸引力、改善市場結構、以及擴大產品和客戶的生態圈，以增加更多的交易量。

而為未來定位的策略，歐冠昇稱，港交所會現代化其基礎建設、由金融基建為導向模式轉為以客戶為導向模式、建立起數碼能力和利用好數據。

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