許元表示，俄羅斯玩家的減少同時影響部分歐洲地區及中國玩家的參與，俄羅斯地區遊戲收入佔總收入約4%至5%左右。

許元表示，《王國紀元》在海外市場的波動性較大，受到部分地區收入減少，公司預計今年首季將虧損約1.2億元，第二季虧損程度將較第一季度加劇，因第二季有較多在研遊戲需進行測試及準備上線，在支出方面會增加。

就應對策略方面，許元透露，公司已將俄羅斯的廣告經費轉移到其他地區，分散用戶量的負擔，以減少損失，同時亦為俄羅斯忠實玩家提供第三方的支付。

談及國內暫停遊戲版號發放，許元表示，公司在遊戲研發方面是針對全球市場，並不是單一的國內市場，因此版號暫停對公司在研發遊戲及上線並沒有造成影響。

派息方面，許元表示，預料今年首季及第二季將出現虧損，決定今年不派發股息。他解釋，現時遊戲行業競爭相當激烈，較多遊戲及科網企業在現金流方面不穩定，公司政策以恢復充足現金流為先，支撐研發及經營上的支出，未來派息政策將結合經營表現作考量，以保守策略運行。

他透露，今年在研遊戲有20多款，預計今年將有10款遊戲會正式上線。

IGG中午收報3.87元，跌0.77%。

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