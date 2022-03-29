moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

IGG：美制裁影響俄羅斯遊戲收入 料今年首兩季虧損

IGG（0799）首席運營官兼執行董事許元於業績會上表示，受俄羅斯烏克蘭戰爭影響，美國對俄羅斯實施制裁等方案，影響公司核心遊戲《王國紀元》在當地的付費收入，玩家不能在google play和蘋果下載遊戲及進行收費。另一方面，由於遊戲特性是與不同地區玩家作聯繫，當一方玩家受到影響，同時亦會影響另一方玩家的參與程度，因此除俄羅斯玩家受到影響，其他地區的玩家收入同樣受到影響。

許元表示，俄羅斯玩家的減少同時影響部分歐洲地區及中國玩家的參與，俄羅斯地區遊戲收入佔總收入約4%至5%左右。

許元表示，《王國紀元》在海外市場的波動性較大，受到部分地區收入減少，公司預計今年首季將虧損約1.2億元，第二季虧損程度將較第一季度加劇，因第二季有較多在研遊戲需進行測試及準備上線，在支出方面會增加。

就應對策略方面，許元透露，公司已將俄羅斯的廣告經費轉移到其他地區，分散用戶量的負擔，以減少損失，同時亦為俄羅斯忠實玩家提供第三方的支付。

談及國內暫停遊戲版號發放，許元表示，公司在遊戲研發方面是針對全球市場，並不是單一的國內市場，因此版號暫停對公司在研發遊戲及上線並沒有造成影響。

派息方面，許元表示，預料今年首季及第二季將出現虧損，決定今年不派發股息。他解釋，現時遊戲行業競爭相當激烈，較多遊戲及科網企業在現金流方面不穩定，公司政策以恢復充足現金流為先，支撐研發及經營上的支出，未來派息政策將結合經營表現作考量，以保守策略運行。

他透露，今年在研遊戲有20多款，預計今年將有10款遊戲會正式上線。 

IGG中午收報3.87元，跌0.77%。

其他報道

華潤醫藥去年純利錄37億元升14% 末期息派15仙

合景悠活：政策基本面對行業發展屬鼓勵及支持

歐冠昇提出港交所三大關鍵戰略 料中國更多家庭財富轉向資本市場

碧桂園服務去年多賺50% 息29.95分人幣

石四藥去年純利升近3成 末期息派7仙

通用環球醫療去年多賺11% 派末期息0.36元

恒指收漲98點 ATM強勢 小米獨憔悴插7% 融創中國瀉近兩成

傳美國擬組Chip 4晶片聯盟 惟韓憂中國報復 未必完全接受美提議

滬指半日險守3200點 深證成指跌穿12000點

港元拆息普遍向上 惟1個月HIBOR連跌2日

思摩爾伙美藥企研新冠肺炎吸入式療法 可將病毒生成量降90％

胡潤全球白手起家女企業家榜：龍湖吳亞軍居榜首

遭美列受管制清單 中電信：一直堅持合規營運 FCC缺乏正當理據

中策去年轉蝕35.83億元 售恒大汽車股份虧損近37億

合景悠活去年多賺1倍 派末期息12分人幣

馬斯克不滿Twitter違言論自由 網民猜測其或開發自家社交平台

三生製藥去年核心多賺48% 末期息20仙

日本禁止向俄羅斯出口奢侈品 下月5日起實施