除此以外，中上環及尖沙咀中小企中心亦會在4月1日重開。即合共50家分行恢復五天營業。

三家分別位於匯豐總行大廈、旺角及觀塘的主要分行會維持星期一至六營業，另外29家零售分行則會按早前公布，在星期二、四、六提供服務，直至另行通知。

匯豐指，新安排是考慮到為大眾繼續提供基本銀行服務，及平衡客戶及員工的健康和安全後的決定。匯豐會繼續監察情況，並適時調整營運安排。

匯豐是首家放寬疫情限制的銀行，昨日匯豐亦發出內部通告指，將在4月起允許30%香港員工回辦公室上班。

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