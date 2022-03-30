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中海油：料今年油價高位運作   俄羅斯一個早期項目正常營運

中國海洋石油（0883）首席執行官徐可強表示，俄烏局勢令油價持續走高，每天波動大，短期內所見，今年油價會相對高位運作，公司會把握好有利時機做好營收。但是在成本方面有較大壓力，未來幾年要面對，他們會做好成本管控，無論在高、低價均可以掌握優勢及抵禦風險。

董事長汪東進指出，在俄羅斯市場方國，集團只有1個項目投資，只是早期，目前營運平穩，正常營運，目前維持項目不動，未見遇到任何問題。至於法、日等油企在俄項目，他未見人家退出，只是作調整而已。當前局勢不確定因素多，要討論退出言之過早。

汪東進稱，集團今年計劃進行900億至1000億元人民幣資本開支，為該集團史上最高，擬用作加大勘探力度，並有意將自產天然氣的比例，由去年度的25%，提高至十四五規劃時的30%至35%。集團在天然氣產量方面，徐可強補充，在去年已達260億立方米，預計到2025年可達330至350億立方米，以滿足內地市場需求，並強調，集團並無採購液化天然氣。為配合能源轉型，集團會經展海上風電、風電及天然氣一體化電力供應體系。

為配合回A股市場上市，首席財務官謝尉志指出，為不影響發行進度，集團會待完成發行A股後，盡快宣派特別息，取代原有末期息及上市20周年誌慶的特別息。每年派息比率會不低於40%。

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