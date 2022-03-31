中證監在網站上發布國際部負責人答記者問，稱注意到近日美國SEC主席就雙方審計監管合作的表態，中美監管部門進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話。中國與美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)進行多輪會談，雙方的溝通還將繼續。雙方都有意願解決分歧和問題。

此外，對於一些被SEC列入有退市風險清單的企業，是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

其他報道

傳赴港IPO前尋5億美元融資 Lalamove：無具體上市計劃

純利腰斬遭質疑「業績洗澡」 萬科郁道再道歉

蘋果或首次使用中國晶片

普京讓步？德國政府：俄稱可續用歐元買天然氣

英特爾行政總裁的收入是普通員工的1711倍

滬深三大指數今早低開 人行淨投放1300億人幣

恒指高開30點 百度跌3.5% 績後申洲跌4.5% 港科探跌8.2%

港股ADR跌10點 夜期低水42點 美期升亞股個別發展 油價跌

美SEC主席對近期達成避免中概股除牌協議持懷疑態度

百度、富途等5公司被美列入除牌風險臨時名單 首批5間轉入確定名單

俄稱俄烏會談無取得任何突破 美股向下 道指跌65點

李克強：穩經濟政策早出快出

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)