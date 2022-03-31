中證監發文，回應美證監(SEC)主席有關中美審計的言論，中證監稱，雙方溝通還將繼續。
中證監在網站上發布國際部負責人答記者問，稱注意到近日美國SEC主席就雙方審計監管合作的表態，中美監管部門進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話。中國與美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)進行多輪會談，雙方的溝通還將繼續。雙方都有意願解決分歧和問題。
此外，對於一些被SEC列入有退市風險清單的企業，是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。
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