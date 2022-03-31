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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌 見一周低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.47點子至0.3081%，是3月23日後最低，當日報0.29679%。

港元現報7.8284元貶值12點子，曾貶值最多15點子，報7.8287元，亦曾升值最多5點子，報7.8267元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.16點子至0.08696%；1星期HIBOR跌3.78點子至0.16738%；2星期HIBOR跌3.04點子至0.18238%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.97點子至0.55476%；6個月期HIBOR跌1.45點子至0.98554%；12個月期HIBOR跌0.26點子至1.72405%。

美元指數現報97.865升值0.073點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報0.45743%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1493%，終止連續1日擴闊，利差是2022年3月23日後最低，當日差距為-0.1598%。

對上一次終止連續1日擴闊，是2022年3月28日，當日利差報-0.1366%。

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