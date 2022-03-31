彭博社引述消息指，香港正考慮大幅放寬對外國機組人員的嚴格防疫規定，包括取消抵達後的新冠病毒檢測，據報，領館和外國商會周二獲悉該計劃，目前香港特首林鄭月娥正在進行考慮。
報道指，林鄭月娥正在考慮對非本土機組人員執行所謂的閉環系統，只要他們不與當地社區接觸，將讓其相對自由地進出香港。因討論保密，知情人士要求匿名。
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