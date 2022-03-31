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恒指半日跌179點 下試10天線 科指曾跌穿10天線

俄烏談判未有實質進展，恒指今早高開30點見半日高位，曾挫最多309點，半日高低波幅340點。北水休市。

恒指半日跌179點或0.81%，報22052點，成交金額511億元；國指跌50點或0.67%，報7558點。恒生科技指數收報4564點，跌1.26%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，54隻下跌，0隻無升跌。龍湖（0960）升3.18%，收報40.55元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌6.45%，收報105.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報75.5元，升2.58%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）見52周低15.52元，收報15.52元，跌5.48%。

恒指下試10天線(21792.5點)。科指曾跌穿10天線(4558.05點)。

北水休市。南水北上合計淨流入5.32億元人民幣，較上日減少95.82%，連續第2日流入，累計流入132.57億元。

多間公司公布業績，績前表現如下，雅居樂（3383）收報4.06元，升1.25%。雅生活服務（3319）收報10.9元，跌6.68%。中信（0267）收報8.67元，升1.88%。國美（0493）收報0.5元，無升跌。有線（1097）收報0.042元，跌4.55%。富力（2777）收報2.87元，升1.77%。世茂集團（0813）收報4.5元，跌0.44%。世茂服務（0873）收報4.2元，跌4.11%。

百度（9888）、富途等5公司被美列入除牌風險臨時名單，首批5間轉入確定名單。收報140.3元，跌4.04%。

百濟神州（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、盛美半導體及和黃醫藥（0013）轉入確定名單（Conclusive，list）。百濟神州收報121.1元，跌3.35%。

百勝中國（9987）收報346.8元，升0.35%。和黃醫藥（0013）收報30.3元，跌0.66%。

郵儲銀行（1658）按年多賺18.65%至761.7億人幣。收報6.32元，升1.12%。

萬科（2202）去年少賺45.8%，息97分人幣。收報18.04元，升0.67%。

美東汽車（1268）去年多賺55%，息69.91分人幣。收報28.85元，跌4.47%。

工行（1398）：淨息差今年仍有收窄壓力。收報4.81元，升1.05%。

國航（0753）去年虧損擴大至166億人幣。收報5.48元，跌1.62%。

中芯（0981）去年多賺近1.4倍，不派息。收報17.2元，跌0.81%。

泉峰控股（2285）去年多賺2.2倍，息55.77仙，按年增88.7%。收報54.6元，跌0.09%。

中通服（0552）：展望今年毛利率下跌幅度進一步趨緩。收報3.57元，跌8.23%。

碧桂園（2007）莫斌：今年內已無境內債到期。收報6.09元，升0.16%。

美聯（1200）去年少賺24%，不派息。收報0.84元，跌7.69%。

中海油（0883）全年多賺1.8倍，遜預期，不派息，A股發行後將補發末期及特別息。收報11.02元，跌0.9%。

美圖（1357）經調後利潤多賺4成至8510萬人幣，以太幣公允值升4.3億人幣。收報0.95元，跌12.84%。

嘉里物流（0636）去年多賺1.7倍，息50仙。收報18.3元，跌1.4%。

工行（1398）去年賺一成，四大行盈利增幅均達雙位數。收報4.81元，升1.05%。

香港科技探索（1137）去年經調整EBITDA跌至1.13億，較指引下限低逾六成。收報6.92元，跌5.98%。

農行（1288）去年純利派息均增11.7%，每股派0.2068元。收報3.02元，升1%。

順豐同城（9699）全年虧損擴大至8.99億元人幣，不派息。收報7.04元，跌4.86%。

申洲國際（2313）全年純利減少33.7%，息0.57元，純利、收入、毛利率均遜預期。收報105.8元，跌6.45%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見2.18元，收報2.16元，升3.85%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見4.03元，收報3.85元，跌2.78%；綠城中國（3900）創52周高，見14.72元，收報14.5元，跌1.23%；交行（3328）創52周高，見5.67元，收報5.66元，升3.1%；伊泰（3948）創52周高，見9.11元，收報9.07元，升9.01%。

破底股方面

破底股包括，亨得利（3389）創上市新低，見0.255元，收報0.255元，跌3.77%；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.83元，收報0.87元，跌6.45%；AQUILA ACQ-Z（7836）創上市新低，見9.28元，收報9.28元，跌1.07%；超智能控股（1402）見52周低0.38元，收報0.38元，跌9.52%；比亞迪電子（0285）見52周低15.52元，收報15.52元，跌5.48%；晨鳴紙業（1812）見52周低3.08元，收報3.08元，跌10.47%；宏光（6908）見52周低4.47元，收報4.51元，跌3.63%；海通國際（0665）見52周低1.42元，收報1.44元，跌0.69%；意馬國際（0585）見52周低0.51元，收報0.51元，跌1.92%；九興（1836）見52周低7.6元，收報7.66元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，寰亞傳媒（8075）收報1.08元，升33.33%；浪潮國際（0596）收報3.34元，升16.38%；佳兆業（1638）收報0.88元，升15.79%；粤海置地（0124）收報0.9元，升12.5%；中遠海發（2866）收報1.53元，升11.68%；中泛控股（0715）收報0.049元，升11.36%；凱知樂（2122）收報0.178元，升11.25%；中國新華教育（2779）收報1.4元，升11.11%；通達（0698）收報0.165元，升10.74%；伊泰（3948）創52周高，見9.11元，收報9.07元，升9.01%。

下跌異動股，包括，翰森製藥（3692）收報12.98元，跌14.94%；美圖公司（1357）收報0.95元，跌12.84%；思摩爾（6969）收報19.22元，跌11.83%；奧園健康（3662）收報1.64元，跌11.83%；環球新材（6616）收報4.42元，跌11.42%；廣匯寶信（1293）收報0.56元，跌11.11%；晨鳴紙業（1812）見52周低3.08元，收報3.08元，跌10.47%；易鑫集團（2858）收報0.84元，跌9.68%；超智能控股（1402）見52周低0.38元，收報0.38元，跌9.52%。

 

 

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