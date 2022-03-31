集團亦表明，有意出售更多合作項目，以盤活資金，並已梳理20至30個合作項目擬向合作方轉讓，包括12個自持的投資性物業等，爭取在未來數月逐步落實，實現更多回籠。

集團指出，受到去年不少房企出現流動性問題，影響購房者信心，故2022年首季銷售較為平淡，但近期包括央行、銀保監等都發聲，六部委亦表態要有效化解房地產行業風險等，目前房貸審批加速，政策基調亦更好，相信政策已見底。惟事件影響購房者信心，需求端信心重建需時，料在政策轉向下，受限資金的盤活，兩者相信均需約三至六個月才恢復。

談及流動性問題，正榮副主席劉偉亮指，自去年下半年開始，因應內房流動性危險開始，政府對房企的資金監管加緊，加上兩集中等政策，令行業流動性面臨空前壓力。 而今年1至3月份的銷售淡季過後，料樓市會有小陽春，集團會強抓銷售回款，盡量資金回籠，控費增效。

債務方面，集團截至去年底的淨債務與權益比率為85.5%，按年升20.8個百分點，現金對短期借貸比率約1.1倍，2020年底為2.2倍，以及剔除預收銷 售款後的資產負債率為74.9%，按年跌1.7個百分點。

集團執董、副總裁兼財務總監陳偉健指出，集團一年內的短債344.3億元，當中65億元人民幣債中，61.8億元已完成展期，其他短債亦已在友好協商中，將以自身現金流、回籠等去安排。至於境外美元債，近期已完成五隻2022年到期美元債的置換。他強調，雖然上述短債展期至明年三月份，但不會等到明年三月份才解決，目前正榮會集中盤活大盤資金，並同時爭取出讓項目改善流動性，釋放受限資金，希望通過一年時間換取空間，相信一年時間能處理債務問題。

其他報道

自由鳥推首月1元學生月費計劃吸客

商務部：美將中電信中移動列受管制清單 中方將採取必要措施

泰加：未能為5月到期927張的士保單續保

花旗下周一恢復大部分分行周中營業

上汽大眾上海工廠將部分停產

滬深三大指數午後續弱 上證收跌0.44%

IMF：對俄制裁或削弱美元主導地位 俄烏戰爭刺激虛擬金融中國金融穩定保障基金據報擬集資數千億 以化解風險隱患

富途：積極探索維持美國上市地位方案

畢馬威：香港今年首季15隻新股上市 未來數月有望好轉

思摩爾料醫療霧化器下半年推出市場

傳美團、餓了麼等外賣快遞全部關閉 上海闢謠平台：消息不準確

【有片：埋身擊】國企指數有望反覆向上 投資者可趁低吸納

【有片：選股王】中建材增速跑贏同業可以留意

正榮地產去年純利跌7成 不派末期息

和黃醫藥：被美列入確定除牌名單無影響業務 研聘中國境外審計師

李斌：蔚來做手機仍處於調研階段

時代中國大削今年銷售目標32%至650億元

合生創展去年核心利潤跌62%至47億 末期息15仙另10送1紅股

郵儲行：息差續有挑戰 期望保持較同業為高

都市麗人去年虧損擴大至4.9億人幣 不派息

聯想控股去年多賺近五成至57億人幣 聯想集團貢獻40億創新高

恒指半日跌179點 下試10天線 科指曾跌穿10天線