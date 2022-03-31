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正榮今年不設銷售目標 擬出售20至30項目

內房樓市氣氛未見回暖，房企流動性風險未除，去年銷售規模達1456億元的正榮地產（6158），管理層於業績會上表示，因應行業變化較大，市場依然未明朗，在此特別時期，不設任何具體的銷售目標。

集團亦表明，有意出售更多合作項目，以盤活資金，並已梳理20至30個合作項目擬向合作方轉讓，包括12個自持的投資性物業等，爭取在未來數月逐步落實，實現更多回籠。

集團指出，受到去年不少房企出現流動性問題，影響購房者信心，故2022年首季銷售較為平淡，但近期包括央行、銀保監等都發聲，六部委亦表態要有效化解房地產行業風險等，目前房貸審批加速，政策基調亦更好，相信政策已見底。惟事件影響購房者信心，需求端信心重建需時，料在政策轉向下，受限資金的盤活，兩者相信均需約三至六個月才恢復。

談及流動性問題，正榮副主席劉偉亮指，自去年下半年開始，因應內房流動性危險開始，政府對房企的資金監管加緊，加上兩集中等政策，令行業流動性面臨空前壓力。 而今年1至3月份的銷售淡季過後，料樓市會有小陽春，集團會強抓銷售回款，盡量資金回籠，控費增效。 

債務方面，集團截至去年底的淨債務與權益比率為85.5%，按年升20.8個百分點，現金對短期借貸比率約1.1倍，2020年底為2.2倍，以及剔除預收銷 售款後的資產負債率為74.9%，按年跌1.7個百分點。

集團執董、副總裁兼財務總監陳偉健指出，集團一年內的短債344.3億元，當中65億元人民幣債中，61.8億元已完成展期，其他短債亦已在友好協商中，將以自身現金流、回籠等去安排。至於境外美元債，近期已完成五隻2022年到期美元債的置換。他強調，雖然上述短債展期至明年三月份，但不會等到明年三月份才解決，目前正榮會集中盤活大盤資金，並同時爭取出讓項目改善流動性，釋放受限資金，希望通過一年時間換取空間，相信一年時間能處理債務問題。

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