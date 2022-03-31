美期回升、歐股向上，亞股個別發展，俄烏局勢反覆，未見有可信進展，油價則受累美國擬釋放1.8億桶石油儲備抗擊通脹而向下。港股在北水休市下，反覆向下，成交亦大減。總結，恒指國指連跌兩個月、科指連跌5個月，三大指數亦連跌3季，是近3年最長連跌，全季恒指跌1400點，是去年第三季後表現最差。