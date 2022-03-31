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缺北水成交縮34% 恒指收市跌235點 三大指數連跌3季 近3年最長連跌

美期回升、歐股向上，亞股個別發展，俄烏局勢反覆，未見有可信進展，油價則受累美國擬釋放1.8億桶石油儲備抗擊通脹而向下。港股在北水休市下，反覆向下，成交亦大減。總結，恒指國指連跌兩個月、科指連跌5個月，三大指數亦連跌3季，是近3年最長連跌，全季恒指跌1400點，是去年第三季後表現最差。

恒指今早高開30點見全日高位，曾跌最多309點，午後維持高低波幅340點。

恒指收市跌235點或1.06%，報21996點，成交金額1023億元，較上日減少34.09%，是2月16日1017.9億元成交後最少；國指跌83點或1.1%，報7525點。恒生科技指數收報4557點，跌1.4%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌11隻升，55隻下跌，0隻無升跌。龍湖（0960）升2.54%，收報40.3元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌7.34%，收報104.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報17.42元，升2.11%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報48.1元，跌4.66%。

恒指下試10天線(21786.94點)。科指曾跌穿10天線(4557.41點)。

北水休市。南水北上合計淨流入10.53億元人民幣，較上日減少91.72%，連續第2日流入，累計流入137.79億元。

1個月表現

恒指本月累跌3.15%或716點，跌幅是2022年2月28日後最大，當時收市跌幅為4.58%；恒指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是2021年12月31日；本月表現最佳的是九龍倉置業（1997），累升10.84%，其次為長實集團（1113）及銀娛（0027），分別升8.81%及8.17%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌32.46%，其次為碧桂園服務（6098）及潤啤（0291），分別跌28.05%及22.31%。

國指本月累跌6.21%或498點，跌幅是2021年11月30日後最大，當時收市跌幅為6.62%；國指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是2021年12月31日；本月表現最佳的是中海油（0883），累升7.72%，其次為阿里巴巴（9988）及交行（3328），分別升7.58%及4.85%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌32.46%，其次為融創中國（1918）及碧桂園服務（6098），分別跌28.44%及28.05%。

科指本月累跌10.94%或560點，跌幅是2021年7月30日後最大，當時收市跌幅為16.85%；科指連跌5個月，對上一次連跌5個月，是2018年10月31日；本月表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升7.58%，其次為眾安在綫（6060）及聯想（0992），分別升4.3%及跌1.96%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌32.46%，其次為明源雲（0909）及比亞迪電子（0285），分別跌29.73%及27.85%。

3個月表現

恒指本季累跌5.99%或1400點，跌幅是2021年9月30日後最大，當時收市跌幅為14.75%；恒指連跌3季，對上一次連跌3季，是2018年12月31日；本季表現最佳的是中海油（0883），累升33.75%，其次為中海外（0688）及中石油（0857），分別升27.03%及17%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌48.86%，其次為吉利（0175）及瑞聲（2018），分別跌41.97%及38.38%。

國指本季累跌8.63%或710點，跌幅是2021年9月30日後最大，當時收市跌幅為18.17%；國指連跌3季，對上一次連跌3季，是2018年12月31日；本季表現最佳的是中海油（0883），累升33.75%，其次為中海外（0688）及交行（3328），分別升27.03%及19.32%。而表現最差的是融創中國（1918），累跌61.12%，其次為舜宇（2382）及信達生物（1801），分別跌48.86%及44.15%。

科指本季累跌19.63%或1112點，跌幅是2021年9月30日後最大，當時收市跌幅為25.18%；科指連跌3季，對上一次連跌3季，是2018年12月31日；本季表現最佳的是商湯（0020），累升11.82%，其次為快手（1024）及攜程（9961），分別升2.98%及跌1.15%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌48.86%，其次為比亞迪電子（0285）及嗶哩嗶哩（9626），分別跌44.66%及39.65%。

午後消息股表現

思摩爾（6969）料醫療霧化器下半年推出市場。收報18.8元，跌13.76%。

傳美團（3690）、餓了麼等外賣快遞全部關閉，上海闢謠平台：消息不準確。收報155.6元，跌2.81%。

正榮地產（6158）去年純利跌7成，不派末期息。收報0.61元，跌3.17%。

和黃醫藥（0013）：被美列入確定除牌名單無影響業務，研聘中國境外審計師。收報30.1元，跌1.31%。

時代中國（1233）大削今年銷售目標32%至650億元。收報2.61元，跌6.45%。

合生創展（0754）去年核心利潤跌62%至47億，末期息15仙另10送1紅股。收報14.9元，升0.54%。

郵儲行（1658）：息差續有挑戰，期望保持較同業為高。收報6.35元，升1.6%。

都市麗人（2298）去年虧損擴大至4.9億人幣，不派息。收報0.41元，跌4.65%。

聯想控股（3396）去年多賺近五成至57億人幣，聯想集團貢獻40億創新高。收報9.86元，跌7.33%。

中國海外（0688）去年少賺8.5%，末期息增4%派76仙。收報23.45元，跌1.88%。

中信（0267）去年多賺24%至702億元創新高，末期息0.456元。收報8.71元，升2.35%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，雅居樂（3383）收報3.97元，跌1%。雅生活服務（3319）收報10.96元，跌6.16%。國美（0493）收報0.49元，跌2%。有線（1097）收報0.042元，跌4.55%。富力（2777）收報2.78元，跌1.42%。世茂集團（0813）收報4.42元，跌2.21%。世茂服務（0873）收報4.2元，跌4.11%。

百度（9888）、富途等5公司被美列入除牌風險臨時名單，首批5間轉入確定名單。收報141.5元，跌3.21%。

百濟神州（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、盛美半導體及和黃醫藥（0013）轉入確定名單（Conclusive，list）。百濟神州收報121.2元，跌3.27%。百勝中國（9987）收報347.6元，升0.58%。和黃醫藥（0013）收報30.1元，跌1.31%。

郵儲銀行（1658）按年多賺18.65%至761.7億人幣。收報6.35元，升1.6%。

萬科（2202）去年少賺45.8%，息97分人幣。收報17.74元，跌1%。

美東汽車（1268）去年多賺55%，息69.91分人幣。收報30元，跌0.66%。

工行（1398）：淨息差今年仍有收窄壓力。收報4.81元，升1.05%。

國航（0753）去年虧損擴大至166億人幣。收報5.49元，跌1.44%。

中芯（0981）去年多賺近1.4倍，不派息。收報17.14元，跌1.15%。

泉峰控股（2285）去年多賺2.2倍，息55.77仙，按年增88.7%。收報54.5元，跌0.27%。

中通服（0552）：展望今年毛利率下跌幅度進一步趨緩。收報3.55元，跌8.74%。

碧桂園（2007）莫斌：今年內已無境內債到期。收報6.03元，跌0.82%。

美聯（1200）去年少賺24%，不派息。收報0.84元，跌7.69%。

中海油（0883）全年多賺1.8倍，遜預期，不派息，A股發行後將補發末期及特別息。收報10.74元，跌3.42%。

美圖（1357）經調後利潤多賺4成至8510萬人幣，以太幣公允值升4.3億人幣。收報0.93元，跌14.68%。

嘉里物流（0636）去年多賺1.7倍，息50仙。收報17.96元，跌3.23%。

工行（1398）去年賺一成，四大行盈利增幅均達雙位數。收報4.81元，升1.05%。

香港科技探索（1137）去年經調整EBITDA跌至1.13億，較指引下限低逾六成。收報6.95元，跌5.57%。

農行（1288）去年純利派息均增11.7%，每股派0.2068元。收報3.01元，升0.67%。

順豐同城（9699）全年虧損擴大至8.99億元人幣，不派息。收報7.03元，跌5%。

申洲國際（2313）全年純利減少33.7%，息0.57元，純利、收入、毛利率均遜預期。收報104.8元，跌7.34%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見2.18元，收報2.13元，升2.4%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見4.03元，收報3.9元，跌1.52%；綠城中國（3900）創52周高，見14.72元，收報14.32元，跌2.45%；交行（3328）創52周高，見5.67元，收報5.62元，升2.37%；伊泰（3948）創52周高，見9.14元，收報9.14元，升9.86%。

破底股方面

破底股包括，亨得利（3389）創上市新低，見0.255元，收報0.265元，無升跌；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.83元，收報0.9元，跌3.23%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.049元，收報0.049元，跌3.92%；AQUILA ACQ-Z（7836）創上市新低，見9.28元，收報9.28元，跌1.07%；威高股份（1066）見52周低8.19元，收報8.39元，跌4.66%；超智能控股（1402）見52周低0.38元，收報0.465元，升10.71%；比亞迪電子（0285）見52周低15.32元，收報15.8元，跌3.78%；晨鳴紙業（1812）見52周低3.07元，收報3.11元，跌9.59%；宏光（6908）見52周低4.47元，收報4.68元，無升跌；國泰君安國際（1788）見52周低0.88元，收報0.88元，跌3.3%；海通國際（0665）見52周低1.4元，收報1.41元，跌2.76%；意馬國際（0585）見52周低0.51元，收報0.52元，無升跌；東銀國際（0668）見52周低0.165元，收報0.165元，無升跌；九興（1836）見52周低7.3元，收報7.61元，跌0.65%。

異動股

上升異動股，包括，粤海置地（0124）收報1元，升25%；冠均國際（1629）收報0.435元，升20.83%；中遠海發（2866）收報1.59元，升16.06%；浪潮國際（0596）收報3.3元，升14.98%；嘉和生物（6998）收報5元，升13.12%；歐化（1711）收報0.217元，升12.44%；稻草熊（2125）收報4.76元，升12%；通達（0698）收報0.165元，升10.74%；超智能控股（1402）見52周低0.38元，收報0.465元，升10.71%；佳兆業（1638）收報0.84元，升10.53%。

下跌異動股，包括，廣匯寶信（1293）收報0.52元，跌17.46%；禹洲（1628）收報0.405元，跌17.35%；美圖公司（1357）收報0.93元，跌14.68%；翰森製藥（3692）收報13.12元，跌14.02%；思摩爾（6969）收報18.8元，跌13.76%；康方生物（9926）收報16.68元，跌13.31%；強泰環保（1395）收報0.144元，跌12.73%；北控水務（0371）見52周低2.39元，收報2.41元，跌12.04%；信達生物（1801）收報26.95元，跌11.93%。

 

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