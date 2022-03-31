1月份零售銷售額為按年成長4%；1月份零售銷售量為按年成長1.5%。

政府發言人表示，由於本地疫情急劇惡化及防疫措施因而進一步收緊，令市面人流驟減及消費氣氛轉弱，零售業總銷貨價值在2月按年大幅下跌。將2022年首兩個月的數據合計以消除農曆新年在不同時候出現可能造成的影響，零售業總銷貨價值繼2021年連續四個季度錄得按年升幅後，轉為按年下跌4.9%。

展望未來，發言人指出雖然近期本地疫情有緩和跡象，但零售業在短期內仍將繼續面對顯著壓力。政府已推出多項紓困措施，旨在保住經濟元氣，並為日後疫情減退後經濟能迅速復蘇鋪路。即將在四月發放的新一輪電子消費券亦應會對零售業提供一定支持。儘管如此，社會各界仍必須與政府齊心合力盡快令本地疫情受控，為零售業務及其他受嚴重打擊的經濟活動創造復蘇的條件。

在2022年2月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為27億元，按年升50.0%。2022年1月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2021年同月上升30.7%。與2021年同期比較，2022年首兩個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升39.1%。

扣除其間價格變動後，2022年2月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2021年同月下跌17.6%。2022年1月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2021年同月上升1.5%。與2021年同期比較，2022年首兩個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌7.6%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2022年首兩個月合計的銷貨額與2021年同期比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌2.5%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌11.4%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌13.1%）；百貨公司貨品（下跌8.9%）；服裝（下跌14.3%）；汽車及汽車零件（下跌23.1%）；傢具及固定裝置（下跌13.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌21.5%）；中藥（下跌2.7%）；書報、文具及禮品（下跌13.2%）；以及眼鏡店（下跌15.6%）。

另一方面，2022年首兩個月與2021年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值上升8.2%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升5.7%）；藥物及化妝品（上升5.0%）；以及燃料（上升0.6%）。

截至2022年2月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌9.4%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌10.3%。

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