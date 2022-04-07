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恒指收市跌271點 科指下試20天線 北水終止單日流入

聯儲局鷹派會議記錄誘發亞股向下，不過在美債息回軟下，美期一度止跌回升，港股跌幅亦收窄。

恒指今早低開170點，高位升156點，午後跌幅曾擴大至301點，全日高低波幅458點。

恒指收市跌271點或1.23%，報21808點，成交金額1173億元，較上日減少12.58%，是4月4日1028.08億元成交後最少；國指跌113點或1.49%，報7495點。恒生科技指數收報4474點，跌2.48%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。中行（3988）、中銀香港（2388）、李寧（2331）貢獻恒指較多。騰訊（0700）收報374.4元，跌1.73%；阿里巴巴（9988）收報105.2元，跌2.23%；匯控（0005）收報53.45元，跌0.47%。

藍籌8隻升，56隻下跌，2隻無升跌。中銀香港（2388）升1.17%，收報30.15元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌7.2%，收報14.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報187.7元，升0.16%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報37.15元，跌7.93%。

恒指跌穿10天線(21962.37點)。科指跌穿10天線(4562.61點)下試20天線(4434.05點)。

北水南下合計淨流出9.34億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出6.09億元人民幣，較上日減少88.56%，連續第2日流出，累計流出59.3億元。

午後消息股表現

特步國際（1368）首季零售銷售增長增30％至35%。收報11.58元，跌3.98%。

今早及隔晚消息股表現

上海將與電商平台合作保障物資需求，美團（3690）：將調集1000人到上海。收報159.3元，跌0.99%。

醫思健康（2138）斥1575萬元購大埔獸醫醫院75%股權。收報8.03元，跌2.55%。

京東（9618）：徐雷將接替劉強東擔任CEO，京東物流（2618）、京東健康（6618）亦有連串變動。京東收報227.2元，跌3.24%。京東物流（2618）創上市新低，見17.54元，收報17.62元，跌2.11%。京東健康（6618）收報51.45元，跌2%。

協合新能源（0182）3月發電量按年升28.4%。收報0.78元，升2.63%。

美的置業（3990）首季合同銷售額按年跌49%。收報15.38元，跌6.67%。

萬科企業（2202）3月合同銷售額按年跌近34%。收報20.75元，跌1.66%。

合生創展（0754）首季合約銷售額跌22%。收報16.8元，升0.12%。

封城影響生產，思摩爾（6969）首季純利跌逾5成。收報16.96元，跌7.12%。

東方表行（0398）參與ESG金融初創恩博資本A輪融資。收報4.37元，跌2.67%。

「豚王」母企賞之味（8096）控股股東售股。見52周低0.082元，收報0.09元，跌11.76%。

雅居樂（3383）首3個月累計預售金額跌47％。收報4.24元，跌4.93%。

寶龍（1238）：已向3.9厘2億美元票據受託人匯出所有必要資金。收報2.75元，跌1.43%。

秦港股份（3369）首季吞吐總量跌逾3.7%。收報1.18元，跌2.48%。

保利置業（0119）3月合同銷售金額按年跌53.2%。收報2.08元，跌3.26%。

太古（0019）郭鵬、范華達5月退任董事局職務。收報46.15元，跌1.91%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見2.56元，收報2.42元，跌3.2%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見4.14元，收報4.07元，升0.25%；粤海置地（0124）創52周高，見1.24元，收報1.12元，跌5.08%；伊泰（3948）創52周高，見9.89元，收報9.61元，升0.21%；思捷（0330）創52周高，見1.12元，收報1.1元，升11.11%；阜豐集團（0546）創52周高，見3.52元，收報3.44元，升1.47%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.35元，收報2.28元，升1.33%。

破底股方面

破底股包括，京東物流（2618）創上市新低，見17.54元，收報17.62元，跌2.11%；國藝（8228）創上市新低，見0.037元，收報0.039元，跌4.88%；億達中國（3639）創上市新低，見0.51元，收報0.51元，跌13.56%；環球實業科技（1026）見52周低0.119元，收報0.119元，無升跌；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，跌1.1%；創科實業（0669）見52周低110.2元，收報112.1元，跌3.28%；米格國際（1247）見52周低0.29元，收報0.445元，升28.99%；中車時代電氣（3898）見52周低27元，收報27.5元，跌2.83%；意馬國際（0585）見52周低0.48元，收報0.49元，跌3.92%；保集健康（1246）見52周低0.141元，收報0.141元，跌6.62%；賞之味（8096）見52周低0.082元，收報0.09元，跌11.76%。

異動股

上升異動股，包括，香港航天科技（1725）收報26元，升43.01%；米格國際（1247）見52周低0.29元，收報0.445元，升28.99%；齊合環保（0976）收報1.08元，升17.39%；天立教育（1773）收報1.05元，升15.38%；東勝旅遊（0265）收報0.046元，升15%；和鉑醫藥（2142）收報4.19元，升13.24%；北控醫療健康（2389）收報0.092元，升12.2%；比高（8220）收報0.295元，升11.32%；思捷（0330）創52周高，見1.12元，收報1.1元，升11.11%；TOMO Holdings（6928）收報3.12元，升9.47%；東銀國際（0668）收報0.191元，升9.14%。

下跌異動股，包括，開拓藥業（9939）收報0.62元，跌24.78%；億達中國（3639）創上市新低，見0.51元，收報0.51元，跌13.56%；騰盛博藥（2137）收報11.08元，跌12.76%；世紀聯合（1959）收報0.5元，跌12.28%；賞之味（8096）見52周低0.082元，收報0.09元，跌11.76%；中泛控股（0715）收報0.042元，跌10.64%；指尖悅動（6860）收報0.34元，跌9.33%；微創醫療（0853）收報16.48元，跌9.25%；康希諾生物（6185）收報113.6元，跌9.19%；寰宇娛樂（1046）收報0.54元，跌8.47%。

 

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