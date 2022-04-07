渣打發表第二季全球經濟預測報告，雖然香港新冠肺炎新症在3月達到頂峰，但每日新症仍然很高，政府對逐步取消防疫取態謹慎，至本月下半開始分3個階段執行，渣打預期香港經濟在第二季只有部分恢復，至下半年才有更明顯的復蘇。
渣打在2月將今年香港經濟預期，由2.3%降至1.2%。該行認為，香港需要策略退出動態清零，以更可持續性地重新對外開放，不過香港將會經歷更痛苦的感染潮，在此背景下，渣打認為政府預期今年2%至3.5%的增長預過於樂觀。不過，該行亦指出，香港推出新一輪刺激經濟措施，內地經濟增長或重新加速，會為經濟帶來正面因素。
聯儲局對加息取態更趨鷹派，帶動3個月美元拆息在首季升0.75厘，相對香港因為流動性充裕，對3個月港元拆息加息幅度不及美元只有約0.4厘，鑑於本地港元流動性在今年的大部分時間或續保持充裕，預計息口上升滯後將持續更長時間。
渣打將3個月港元拆息在今年底預期由1.25厘升至1.9厘，明年底預期由1.75厘升至2.2厘，主要反映了聯儲局更為鷹派取向，而不是本港流動性狀況的重大變化，利率上升和經濟增長疲弱，也可能延長樓市偏弱周期。
港元方面，股市疲軟帶動資金流走，外匯套戥轉向造好美元，拖累港元走勢。雖然股市資金外流壓力，或隨股票風險情緒改善減少，不過該行外匯套戥將成為未來更重要的推動力，將港匯維持在7.8的中間水平之上的偏弱水平。
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