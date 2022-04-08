市場仍在消化聯儲局鷹派言論，港股連跌第3日，恒指今早低開141點，曾跌最多240點，其後一度收窄至跌1點，半日收市跌124點，高低波幅239點。
恒指半日跌124點或0.57%，報21684點，成交金額539億元；國指跌82點或1.11%，報7412點。恒生科技指數收報4373點，跌2.26%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、平保（2318）貢獻恒指較多。
藍籌29隻升，36隻下跌，1隻無升跌。中海油（0883）升2.99%，收報11.7元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌5.62%，收報89元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.53元，升2.9%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報214.4元，跌7.82%。
恒指低於10天線(21936.22點)，下試20天線(21403.72點)；科指跌穿20天線(4430.87點)。
北水南下合計淨流入4億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出13.38億元人民幣，較上日增加119.95%，連續第3日流出，累計流出72.68億元。
網信辦：就大規模裁員約談ATM等12網企。騰訊（0700）收報367.6元，跌1.82%。阿里（9988）收報102.2元，跌2.85%。美團（3690）收報153.8元，跌3.45%。京東（9618）收報219.4元，跌3.43%。快手（1024）收報69.85元，跌2.99%。百度（9888）收報133.3元，跌3.05%。網易（9999）收報145.2元，跌2.29%。微博（9898）收報195.9元，跌4.25%。嗶哩嗶哩（9626）收報214.4元，跌7.82%。
百濟神州（6160）據報已聘請美國安永作為主審計機構。收報126元，跌1.25%。
官媒呼籲以強監管規制電子煙。思摩爾（6969）收報17.2元，升1.42%。中國波頓（3318）收報3.01元，跌0.33%。
恒地（0012）李家誠：李家超是適當人選，逾40年公共服務經驗領港走上新台階。收報33.35元，升0.91%。
新世界發展（0017）鄭志剛：支持李家超參選行政長官。收報31.9元，升0.16%。
長和（0001）及長實（1113）主席李澤鉅：將提名李家超參選，相信是下屆特首合適人選。長和收報56.1元，升0.36%。長實收報54.65元，跌0.55%。
新地（0016）郭炳聯：信李家超有能為港謀福祉，融入國家發展大局。收報94.2元，升0.21%。
金山科技工業（0040）：參與ZincFive的D輪融資，涉150萬美元。收報0.65元，無升跌。
和記電訊（0215）旗下3香港伙易賞錢推獎賞計劃，現客綁定計劃送500易賞錢積分。收報1.29元，升0.78%。
廣汽（2238）3月銷量増30%，新能源車增165%。收報6.64元，升6.75%。
紅杉大手減持美團（3690）套現60億，股份規模歷來最大。收報153.8元，跌3.45%。
吉利（0175）3月銷量增1%，完成目標19.7%，純電升5.3倍。收報11.76元，跌0.84%。
破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.22元，收報1.12元，升1.82%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見4.25元，收報4.08元，升0.25%；中國黃金國際（2099）創52周高，見31.3元，收報30.6元，升4.26%；電能實業（0006）創52周高，見52.2元，收報51.9元，升0.1%；神華（1088）創52周高，見26.1元，收報25.55元，升1.59%；伊泰（3948）創52周高，見10.36元，收報10.36元，升7.8%；思捷（0330）創52周高，見1.15元，收報1.12元，升1.82%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.35元，收報2.27元，跌0.44%。
破底股包括，中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.53元，收報0.54元，無升跌；京東物流（2618）創上市新低，見17.02元，收報17.16元，跌2.61%；人瑞人才（6919）創上市新低，見7.5元，收報8.05元，升2.55%；中車時代電氣（3898）見52周低26.6元，收報27.4元，跌0.36%。
異動股
上升異動股，包括，禹洲（1628）收報0.66元，升15.79%；開拓藥業（9939）收報0.63元，升15.21%；朗生醫藥（0503）收報1.2元，升11.11%；東銀國際（0668）收報0.21元，升9.95%；朗詩（0106）收報0.23元，升9.52%；譚仔國際（2217）收報3.1元，升8.39%；揚科集團（1460）收報0.249元，升8.26%；華大酒店（0201）收報0.119元，升8.18%；伊泰（3948）創52周高，見10.36元，收報10.36元，升7.8%；中國能源建設（3996）收報1.19元，升7.21%；中泛控股（0715）收報0.045元，升7.14%。
下跌異動股，包括，香港航天科技（1725）收報21.85元，跌15.96%；指尖悅動（6860）收報0.31元，跌8.82%；中國智能交通（1900）收報0.151元，跌8.48%；米蘭站（1150）收報0.206元，跌8.44%；心動公司（2400）收報22.45元，跌8.37%；銀城國際（1902）收報2.61元，跌8.1%；嗶哩嗶哩（9626）收報214.4元，跌7.82%；先瑞達醫療（6669）收報6.7元，跌7.59%；萬國數據（9698）收報34.45元，跌7.27%。
其他報道
首期消費券昨發放 黃家和：防疫措施下餐飲業整體生意未有太大得益
港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌6日 跌穿0.185% 創6周低
滬深三大指數全線高開 人行零投放零回籠 全周淨回籠5800億人幣
恒指低開141點下試20天線 ATM向下 美團跌3.26% 科指跌穿20天線