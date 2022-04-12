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Lalamove為社企運送防疫物資 助中小企免費宣傳

送貨平台Lalamove宣布，2月初因應第五波新冠疫情推出不同支援措施，公司現已為近200個社福機構運送逾15萬件防疫物資。疫情緩和下，有170家中小企透過「Lalamove撐你撐中小企」計劃獲藉Lalamove平台免費宣傳。

Lalamove於第五波疫情爆發初期，豁免社福機構物流費用，聯同過百司機伙伴，為近200個社福機構，將逾15萬件防疫物資直送至76,600名有需要人士手上。運送物資包括當時短缺的快速測試包、口罩和日常必需品等，受惠對象涵蓋院舍、獨居長者、低收入或單親家庭、露宿者、醫護人士及外傭等。

「Lalamove撐你撐中小企」計劃則為中小企作免費宣傳，藉Lalamove平台和其他宣傳渠道，亦有助中小企建構人脈網絡，透過平台結識更多潛在商業合作夥伴，開拓商機。

Lalamove創辦人及行政總裁周勝馥表示，Lalamove團隊以其物流網絡同心抗疫、連繫社區，並感謝其團隊和司機夥伴緊守崗位。

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