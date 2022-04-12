伍燕儀目前仍繼續擔任花旗集團香港及澳門區行政總裁，並將繼續駐於香港。她將向亞太區行政總裁Peter Babej 及環球財富管理行政總裁Jim O’Donnell匯報。

花旗集團雖然於去年出售多個地區的消費金融業務，包括內地、台灣、澳洲、韓國、印度及印尼等13個地區，但一直強調香港是集團多項業務的核心地區。花旗今日指，計劃在2025年之前增聘2300名僱員，增聘僱員中逾1000名將駐於香港。

花旗集團亞太區行政總裁Peter Babej表示，作為亞太區三大財富管理公司之一，花旗現已準備就緒迎接下一階段發展，為區內重視全球多元投資機會的客戶提供服務。

伍燕儀於1998年加入香港花旗銀行，隨後擔任銀行多個財富管理業務的領導職位，2015年獲委任為香港花旗銀行總裁及總經理，2018年獲委任為花旗集團香港及澳門區行政總裁。

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