文章日期：2022年4月13日 20:23
達美航空(美：DAL)公布，首季經調整每股虧損1.23美元，虧損比預期少。由於預訂量和票價上升，有助抵銷燃料成本上漲，達美航空預計第二季將恢復盈利。
達美透露，3月的預訂量創新高。該公司預期，今年第二季與2019年相比，單位收入(unit revenues)將呈雙位數增長，整體銷售將恢復到3年前疫情爆發前的97%。
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