Carousell表示，該平台分析2020年至2021年香港不同年齡層的二手購物模式，結果顯示所有年齡組別的二手商品搜尋次數均上升超過 45%，可見本港社會逐漸轉向可持續消費模式。當中，00後的環保意識近年有所提高，18至24歲用戶的二手商品搜尋次數於過去兩年間增加48%，而全新商品的搜尋次數於同期只錄得2%增長；18歲以下用戶購買二手商品的傾向更為明顯，2021年的二手商品搜尋次數較前一年大幅上升1.06倍。

平台表示，由於社交距離措施生效，更多港人探索一些居家娛樂活動，因此興趣及遊戲是所有年齡組別搜尋次數最多的二手商品類別，緊隨其後為女裝和男裝。18至24歲用戶最常搜尋的二手商品是遊戲機；年紀較大的用戶最喜愛搜尋二手收藏品，「迪士尼」更是54歲以上用戶的熱門搜尋關鍵字；25至34歲用戶則最常搜尋「Bearbrick」；35至44 歲用戶偏好相對環保的興趣活動，「單車」 於熱門搜尋關鍵字排行榜佔第二位，此需求自2021年起便持續上升。

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