季內銷售量指數由上季45點，下跌至35點。緊急訂單及產品種類指數分別下跌至40及43點，或因為運輸中斷及產品需求疲弱所致。

值得留意的是，有一半受訪者表示今年首季錄得虧損；另有42%稱已錄得收支平衡；只有9%錄得盈餘。此外，有超過一半的本地空運用家指，新一波疫情爆發窒礙製造業，導致貨期延誤及出貨量下降。同時，42%的受訪者表示海外市場消費意欲低於預期，亦對其業務帶來負面影響。

至於有48%受訪本地空運用家表示，香港進一步收緊空運運力，為空運貿易環境帶來挑戰。隨着空運及海運物流成本的差距收窄，超過三分之一的受訪者表示曾使用更多空運。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，第五波疫情自今年開始在香港大規模爆發，本地社交距離措施進一步收緊，加上國際油價上漲及歐洲地緣政治緊張，對生產流程和運輸網絡的影響加劇。不過，企業自2020年初肺炎疫情在全球出現後，已有較充足的準備來應對不同的情況，相信在疫情放緩後，供應鏈將逐步恢復正常運作，產品需求亦將再次回暖，使本地空運貨量重新活躍起來。

DTI調查每季就市場業務需求和發展趨勢，訪問至少600間以香港為業務中心，同時有參與跨境入口或出口空運貿易公司；指數以50為中立水平線，50以上代表正面的前景展望，指數在50以下則代表負面的前景展望指數距離 50 愈遠，表示對前景感正面或負面的展望愈為強烈。

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