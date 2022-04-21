以中銀香港（2388）為主要股東的虛擬銀行livi bank今天公布，推出私人貸款「livi靈活貸」服務，進一步擴展產品服務範圍。據介紹，貸款額由1萬至100萬元，自選3至60個月固定還款期，實際年利率最低1.2厘（包括1500元現金回贈）。客戶在申請25萬以下的貸款時，無需遞交收入或住址證明。經批核後，現金將存入liviSave戶口。
livi產品總監洪滿霜表示，livi靈活貸結合分期貸款和循環貸款的優點，不但有一般分期貸款所提供的具競爭力的利率，同時有循環貸款所提供的自主度。客戶日後無需重新提交申請，便可根據其剩餘信貸額度加借。
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