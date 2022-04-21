livi產品總監洪滿霜表示，livi靈活貸結合分期貸款和循環貸款的優點，不但有一般分期貸款所提供的具競爭力的利率，同時有循環貸款所提供的自主度。客戶日後無需重新提交申請，便可根據其剩餘信貸額度加借。

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