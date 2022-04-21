moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

livi推私人貸款「livi靈活貸」 年利率最低1.2厘

以中銀香港（2388）為主要股東的虛擬銀行livi bank今天公布，推出私人貸款「livi靈活貸」服務，進一步擴展產品服務範圍。據介紹，貸款額由1萬至100萬元，自選3至60個月固定還款期，實際年利率最低1.2厘（包括1500元現金回贈）。客戶在申請25萬以下的貸款時，無需遞交收入或住址證明。經批核後，現金將存入liviSave戶口。

livi產品總監洪滿霜表示，livi靈活貸結合分期貸款和循環貸款的優點，不但有一般分期貸款所提供的具競爭力的利率，同時有循環貸款所提供的自主度。客戶日後無需重新提交申請，便可根據其剩餘信貸額度加借。

其他報道

中廣核電力首季多賺20.1% 台山1號機組仍停機檢修

香港寬頻楊主光：料5G年內上客10萬 力攻企業市場

聯通第一季純利升20% EBITDA升5.9%

馬斯克隧道公司TBC完成新一輪融資52.7億

SWIFT：3月人民幣環球支付市佔維持第5位

屈臣氏集團推「全球綠色店舖框架」 減少建造及營運實體店對環境的影響

DHL：港空運貿易領先指數連跌兩季至35.8點

美對冲基金大佬買Netflix損手而回　3個月蝕逾4.3億美元

調查：過去兩年二手商品搜尋次數升逾45% 18歲以下用戶飆1倍

3月底失業率增至5.0% 差過預期 餐飲業失業率續升至11.0%

調查：過去兩年二手商品搜尋次數升逾45% 18歲以下用戶飆1倍

麥當勞伙拍Green Monday及Oatly 明日世界地球日推「綠色菜單」

香港寬頻EBITDA升1% 中期息40仙增3%

亞馬遜拓快遞送貨服務 與UPS、聯邦快遞競爭

蒸發316後升幅 恒指跌262點 3日累跌835點 跌市成交、北水流出齊增22%

禁李家超YouTube頻道 外交部批Google：甘當美國政治工具干涉中國內政

藥明生物曾跌10.1% 高盛指控大摩報道曾提其配股

DONKI旗下鮮選壽司宣布取消迴轉帶

高盛據報向證監會舉報摩根士丹利 提及藥明生物配股前股價異動