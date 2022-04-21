季內，中移動客戶數為9.67億，按季升1000萬名。當中5G套餐客戶有4.67億名，按季增加20.7%，5G網絡客戶有2.33億名，按季增加12.6%。平均每月每户收入ARPU為47.5元，按季上升5.6%。寬帶業務方面，季內有綫寬帶客戶數2.49億名，按季上升3.8%。有綫寬帶ARPU為32.4元，按季下跌6.1%。

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