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中移動上季多賺6.5% 5G套餐客按季增逾兩成

中移動（0941）收市後公布，今年首季收入按年增加14.6%至2273億元（人民幣，下同），來自主營業務收入按年增加9.1%至1938億元，其他業務收入按年急升61.6%至335億元。EBITDA按年增加5.6%至761億元，歸屬於母公司股東的淨利潤錄得256億元，按年增加6.5%；淨利潤按年下跌0.8個百分點，最新為11.3%。中移動今天收報54.25元，跌1.36%。

季內，中移動客戶數為9.67億，按季升1000萬名。當中5G套餐客戶有4.67億名，按季增加20.7%，5G網絡客戶有2.33億名，按季增加12.6%。平均每月每户收入ARPU為47.5元，按季上升5.6%。寬帶業務方面，季內有綫寬帶客戶數2.49億名，按季上升3.8%。有綫寬帶ARPU為32.4元，按季下跌6.1%。

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